СБУ и полиция говорят, что разоблачили чиновника: Насчитал 35 миллионов "боевых" солдатам на Львовщине

СБУ и Нацполиция сообщили, что разоблачили чиновника, который незаконно начислил 35 миллионов гривен "боевых" выплат личному составу батальона во Львовской области.

Источник: СБУ, Нацполиция в Telegram

Дословно Служба безопасности: "На основании собранных доказательств начальнику штаба батальона сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе в условиях военного положения)".

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Детали: Причастным к схеме силовики называют начальника штаба батальона одной из воинских частей Теробороны ВСУ на Львовщине.

Расследование установило, что в течение августа-декабря 2023 года он безосновательно вносил в служебные рапорты ложные данные о якобы участии личного состава в боевых действиях на линии соприкосновения. СБУ отмечает, что подразделение на фронте не было, а выполняло задачи в тыловых районах.

Несмотря на это, каждому военнослужащему начислялась ежемесячная выплата в размере около 100 тысяч гривен.

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В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ему грозит до 8 лет тюрьмы, отметили в СБУ.