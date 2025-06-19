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Під час війни співробітникам ДП "Документ" нарахували 21 млн за одночасну "роботу" у Варшаві та Києві

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 червня 2025, 17:51
Під час війни співробітникам ДП Документ нарахували 21 млн за одночасну роботу у Варшаві та Києві
ілюстративне фото з сайту visitukraine.today

Правоохоронці зібрали доказову базу на організаторів корупційної схеми з коштами державного паспортного сервісу – ДП "Документ".

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ

Деталі: На підставі зібраних доказів восьми фігурантам повідомлено про підозру:

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  • директорці "Державного підприємства "Документ" філія в Польщі" та п’ятьом працівникам ДП "Документ" (колишнім та нинішнім) у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.
  • двом бухгалтерам держпідприємства підозру у пособництві розтраті грошей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор філії у Варшаві в період з жовтня 2022 року по листопад 2023 року підписувала акти виконаних робіт співробітникам, які згідно з документами, одночасно працювали у Києві та у Польщі. Тобто робочий день одного співробітника становив 16 годин.

За надання послуг у польській філії працівникам нараховували зарплату у сумі 250-300 злотих за годину (за курсом НБУ близько 2 – 3 тисяч гривень). Згідно з документами, ці співробітники працювали у Польщі по 150-210 годин на місяць. За місяць за "роботу" у польській філії підозрювані отримували від 250 до 500 тисяч гривень на одного співробітника.

Загалом встановлено 66 епізодів таких нарахувань на загальну суму 21 мільйон гривень, кажуть у прокуратурі. Досудове розслідування триває, встановлюються інші подібні факти оплати за послуги, які не надавались.

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Як уточнили УП в прокуратурі, суд обрав директорці польської філії ДП "Документ" запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори також подали клопотання про відсторонення її від посади.

прокуратуракорупція
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