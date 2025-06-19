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Во время войны сотрудникам ГП "Документ" начислили 21 млн за одновременную "работу" в Варшаве и Киеве

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 июня 2025, 17:51
Во время войны сотрудникам ГП Документ начислили 21 млн за одновременную работу в Варшаве и Киеве
иллюстративное фото с сайта visitukraine.today

Правоохранители собрали доказательную базу на организаторов коррупционной схемы со средствами государственного паспортного сервиса - ГП "Документ".

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ

Детали: На основании собранных доказательств восьми фигурантам сообщено о подозрении:

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  • директору "Государственного предприятия "Документ" филиал в Польше" и пяти работникам ГП "Документ" (бывшим и нынешним) в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, в условиях военного положения.
  • двум бухгалтерам госпредприятия подозрение в пособничестве растрате денег.

Досудебным расследованием установлено, что директор филиала в Варшаве в период с октября 2022 года по ноябрь 2023 года подписывала акты выполненных работ сотрудникам, которые согласно документам, одновременно работали в Киеве и в Польше. То есть рабочий день одного сотрудника составлял 16 часов.

За предоставление услуг в польском филиале работникам начисляли зарплату в сумме 250-300 злотых в час (по курсу НБУ около 2 - 3 тысяч гривен). Согласно документам, эти сотрудники работали в Польше по 150-210 часов в месяц. За месяц за "работу" в польском филиале подозреваемые получали от 250 до 500 тысяч гривен на одного сотрудника.

Всего установлено 66 эпизодов таких начислений на общую сумму 21 миллион гривен, говорят в прокуратуре. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие подобные факты оплаты за услуги, которые не предоставлялись.

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Как уточнили УП в прокуратуре, суд избрал директору польского филиала ГП "Документ" меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры также подали ходатайство об отстранении ее от должности.

прокуратуракоррупция
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