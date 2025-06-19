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Reuters: Іран і США непублічно вели прямі переговори після ударів Ізраїлю

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 19 червня 2025, 19:09
Reuters: Іран і США непублічно вели прямі переговори після ударів Ізраїлю
Фото: Getty Images

Спецпосланник президента США Стівен Віткофф та іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі кілька разів розмовляли телефоном після початку ізраїльських ударів по Ірану.

Джерело: агентство Reuters з посиланням на трьох дипломатичних джерел, "Європейська правда"

Деталі: За даними Reuters, Віткофф та Аракчі під час телефонних розмов обговорювали потенційні дипломатичні шляхи вирішення ескалації між Ізраїлем та Іраном.

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Як повідомив агентству один зі співрозмовників, глава іранського МЗС сказав Віткоффу, що Іран "може проявити гнучкість у ядерному питанні", якщо США змусять Ізраїль припинити війну.

Інше джерело сказало, що перший дзвінок "був ініційований Вашингтоном, який також запропонував нову пропозицію" для подолання глухого кута між сторонами, ідеться в публікації.

Також під час цих переговорів сторони коротко обговорили пропозицію США, передану Тегерану наприкінці травня, про створення регіонального консорціуму для збагачення урану за межами Ірану, пише Reuters.

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Відомо, що у п’ятницю в Женеві відбудуться переговори щодо ядерної програми Ірану за участі дипломатів провідних європейських держав – Франції, Німеччини та Великої Британії – та глави дипломатії ЄС.

Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав президента США Дональда Трампа залишити відкритими можливості для перемовин щодо ядерної програми Ірану.

ІранІзраїльСШАобстріл
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