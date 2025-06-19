Reuters: Іран і США непублічно вели прямі переговори після ударів Ізраїлю

Спецпосланник президента США Стівен Віткофф та іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі кілька разів розмовляли телефоном після початку ізраїльських ударів по Ірану.

Джерело: агентство Reuters з посиланням на трьох дипломатичних джерел, "Європейська правда"

Деталі: За даними Reuters, Віткофф та Аракчі під час телефонних розмов обговорювали потенційні дипломатичні шляхи вирішення ескалації між Ізраїлем та Іраном.

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Як повідомив агентству один зі співрозмовників, глава іранського МЗС сказав Віткоффу, що Іран "може проявити гнучкість у ядерному питанні", якщо США змусять Ізраїль припинити війну.

Інше джерело сказало, що перший дзвінок "був ініційований Вашингтоном, який також запропонував нову пропозицію" для подолання глухого кута між сторонами, ідеться в публікації.

Також під час цих переговорів сторони коротко обговорили пропозицію США, передану Тегерану наприкінці травня, про створення регіонального консорціуму для збагачення урану за межами Ірану, пише Reuters.

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Відомо, що у п’ятницю в Женеві відбудуться переговори щодо ядерної програми Ірану за участі дипломатів провідних європейських держав – Франції, Німеччини та Великої Британії – та глави дипломатії ЄС.

Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав президента США Дональда Трампа залишити відкритими можливості для перемовин щодо ядерної програми Ірану.