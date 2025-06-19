Reuters: Иран и США непублично вели прямые переговоры после ударов Израиля

Спецпосланник президента США Стивен Виткофф и иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону после начала израильских ударов по Ирану.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатических источников, "Европейская правда"

Детали: По данным Reuters, Виткофф и Аракчи во время телефонных разговоров обсуждали потенциальные дипломатические пути разрешения эскалации между Израилем и Ираном.

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Как сообщил агентству один из собеседников, глава иранского МИД сказал Виткоффу, что Иран "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если США заставят Израиль прекратить войну.

Другой источник сказал, что первый звонок "был инициирован Вашингтоном, который также предложил новое предложение" для преодоления тупика между сторонами, говорится в публикации.

Также в ходе этих переговоров стороны кратко обсудили предложение США, переданное Тегерану в конце мая, о создании регионального консорциума для обогащения урана за пределами Ирана, пишет Reuters.

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Известно, что в пятницу в Женеве состоятся переговоры по ядерной программе Ирана с участием дипломатов ведущих европейских государств – Франции, Германии и Великобритании – и главы дипломатии ЕС.

Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал президента США Дональда Трампа оставить открытыми возможности для переговоров по ядерной программе Ирана.