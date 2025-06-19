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Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через два тижні

Олег Павлюк, Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 червня 2025, 21:17
Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через два тижні
трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через два тижні, а до того часу прагне вирішити питання його ядерної програми шляхом переговорів.

Джерело: про це на брифінгу в четвер заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На брифінгу Левітт зацитувала заяву президента США, яку він вирішив зробити у звʼязку з численними повідомленнями про можливий американський удар по Ірану.

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"З огляду на те, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном у найближчому майбутньому, я ухвалю рішення про участь у них протягом наступних двох тижнів", – процитувала Трампа речниця Білого дому.

Вона наголосила, що головними цілями США у переговорах з Іраном є гарантування того, що він не збагачуватиме уран і не створить ядерної зброї.

Публічно Трамп залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.

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ЗМІ раніше дізнались, що спецпосланник президента США Стівен Віткофф та іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі кілька разів розмовляли телефоном після початку ізраїльських ударів по Ірану.

ТрампІранСША
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