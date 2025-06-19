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Трамп примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через две недели

Олег Павлюк, Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 19 июня 2025, 21:17
Трамп примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через две недели
трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через две недели, а до того времени стремится решить вопрос его ядерной программы путем переговоров.

Источник: об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает "Европейская правда"

Детали: На брифинге Левитт процитировала заявление президента США, которое он решил сделать в связи с многочисленными сообщениями о возможном американском ударе по Ирану.

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"Учитывая, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение об участии в них в течение следующих двух недель", – процитировала Трампа пресс-секретарь Белого дома.

Она подчеркнула, что главными целями США в переговорах с Ираном являются гарантии того, что он не будет обогащать уран и не создаст ядерное оружие.

Публично Трамп оставил открытым вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.

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СМИ ранее узнали, что спецпосланник президента США Стивен Виткофф и иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону после начала израильских ударов по Ирану.

ТрампИранСША
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