Бігус зізнався, що працює на військову контррозвідку СБУ

Журналіст Денис Бігус зізнався, що дійсно є позаштатним працівником Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Джерело: Бігус у відео на Youtube

Пряма мова: "Коли хтось з СБУ робить херню, редакція про це знімала, знімає і буде знімати, а коли воює війну, я їй допомагав, допомагаю і буду допомагати всім, чим можу.

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На паперах, які опублікував Гончаренко (нардеп Олексій Гончаренко - ред.), він маркером замазав ДВКР – Департамент військової контррозвідки СБУ. В країні, яка знає, чим займається ДВКР СБУ, всі додані ним помиї звучали б уже не так вражаючи.

Я пишаюсь тим, що можу, нехай і трошки, допомогти ДВКР СБУ з війною".

Деталі: За словами Бігуса, він звільнився з лав оборонців у складі Патрульної поліції в кінці 2023 року, а через певний час його знайомі із військової контрозвідки СБУ "підкинули прикольних задач". Таким чином він і став позаштатним працівником цього департаменту.

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Він додав, що хоч і працює час від часу, але продовжить допомагати військовій контррозвідці СБУ і пишається цим.

Журналіст уточнив, що посвідчення позаштатного працівника оперативного підрозділу департаменту військової контррозвідки СБУ, яке так знітило нардепа Гончаренка, не дає майже нічого, крім можливості "інколи працювати з якимись штуками" і "інколи відвідувати якісь місця".

Він також зазначив, що не має броні, не отримує грошей з бюджету і в жоден резерв його не вносять.

Бігус іронічно відреагував на "компромат" від Гончаренка і порекомендував йому подивитися, чим займається ДВКР СБУ.

Що було раніше: 18 червня нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що журналіст Денис Бігус є "гласним позаштатним співробітником оперативного підрозділу Служби безпеки України" і має посвідчення позаштатного працівника.

Також Гончаренко заявив, що написав запит в СБУ щодо Бігуса, однак там відповіли, що Денис Бігус не значиться серед співробітників відомства та у попередні роки не проходив військову службу в СБУ і не працював там.

Передісторія: