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Бигус признался, что работает на военную контрразведку СБУ

Алена МазуренкоЧетверг, 19 июня 2025, 21:55
Бигус признался, что работает на военную контрразведку СБУ
скриншот

Журналист Денис Бигус признался, что действительно является внештатным работником Департамента военной контрразведки СБУ.

Источник: Бигус в видео на Youtube

Прямая речь: "Когда кто-то из СБУ делает херню, редакция об этом снимала, снимает и будет снимать, а когда воюет войну, я ей помогал, помогаю и буду помогать всем, чем могу.

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На бумагах, которые опубликовал Гончаренко (нардеп Алексей Гончаренко - ред.), он маркером замазал ДВКР - Департамент военной контрразведки СБУ. В стране, которая знает, чем занимается ДВКР СБУ, все добавленные им помои звучали бы уже не так впечатляюще.

Я горжусь тем, что могу, пусть и немножко, помочь ДВКР СБУ с войной".

Детали: По словам Бигуса, он уволился из рядов защитников в составе Патрульной полиции в конце 2023 года, а через некоторое время его знакомые из военной контрразведки СБУ "подбросили прикольных задач". Таким образом он и стал внештатным работником этого департамента.

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Он добавил, что хоть и работает время от времени, но продолжит помогать военной контрразведке СБУ и гордится этим.

Журналист уточнил, что удостоверение внештатного работника оперативного подразделения департамента военной контрразведки СБУ, которое так смутило нардепа Гончаренко, не дает почти ничего, кроме возможности "иногда работать с какими-то штуками" и "иногда посещать какие-то места".

Он также отметил, что не имеет брони, не получает денег из бюджета и ни в один резерв его не вносят.

Бигус иронично отреагировал на "компромат" от Гончаренко и порекомендовал ему посмотреть, чем занимается ДВКР СБУ.

Что было раньше: 18 июня нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что журналист Денис Бигус является "гласным внештатным сотрудником оперативного подразделения Службы безопасности Украины" и имеет удостоверение внештатного работника.

Также Гончаренко заявил, что написал запрос в СБУ относительно Бигуса, однако там ответили, что Денис Бигус не числится среди сотрудников ведомства и в предыдущие годы не проходил военную службу в СБУ и не работал там.

Предыстория:

  • В мае Bihus.Info. публиковал расследование о финансировании "Гончаренко-центров". По данным журналистов, "Гончаренко-центры" финансирует семейный бизнес подозреваемого в коррупции агробизнесмена Олега Бахматюка.
  • После расследования Гончаренко начал оказывать давление на журналистов. Он обратился к Bihus.Info. с требованием предоставить информацию о бюджете, основных донорах, количестве работников и сколько издание заплатило налогов за прошлый год. Денис Бигус в своем YouTube-канале ответил, что доноры Bihus.info не влияют на контент расследований.

СБУ
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