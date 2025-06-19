Генштаб: На фронті зафіксували 133 бойових дії

Від початку доби 19 червня на фронті зафіксували 133 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник завдав одного ракетного та 33 авіаударів, застосувавши п’ять ракет та 32 керовані авіаційні бомби. Також окупанти використали 899 дронів-камікадзе та здійснили 3504 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах".

Реклама:

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 13 боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дев’ять атак на позиції наших військ в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії поблизу Степової Новоселівки.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку відбулось 29 атак противника поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та Григорівка.

На Сіверському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших військ в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 13 атак у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Петрівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 37 атак у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили сім атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Перебудова, Багатир, Новосілка та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаудару по Залізничному.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.