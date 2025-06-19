Генштаб: На фронте зафиксировали 133 боевых действия

С начала суток 19 июня на фронте зафиксировали 133 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник нанес один ракетный и 33 авиаудара, применив пять ракет и 32 управляемые авиационные бомбы. Также оккупанты использовали 899 дронов-камикадзе и осуществили 3504 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили девять атак на позиции наших войск в районах Волчанска, Зеленого и Строевки.

На Купянском направлении враг совершил два наступательных действия вблизи Степной Новоселовки.

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На Лиманском направлении состоялось 29 атак противника вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и Григорьевка.

На Северском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших войск в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг совершил 13 атак в районе Часового Яра и в направлении Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении российские войска совершили 37 атак в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Орехово, Алексеевка и Новоукраинка.