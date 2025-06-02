У травні Росія провела на 19% більше штурмів, ніж у квітні – DeepState
Понеділок, 2 червня 2025, 00:26
За даними аналітичного проєкту DeepState, у травні 2025 року середня кількість щоденних наступальних атак російських окупаційних військ зросла на 19% порівняно з квітнем.
Джерело: DeepState
Деталі: За підрахунками DeepState, середня кількість атак на добу зросла з 154,8 у квітні до 183,6 у травні.
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Дослівно: "Особливо активно ворог наступав на початку та у кінці травня, намагаючись зберегти високу інтенсивність атак".
Деталі: Якщо у квітні окупанти лише двічі здійснювали понад 190 атак за добу, то у травні таких днів було вже тринадцять.
Найбільш інтенсивним днем став 4 травня, коли окупанти здійснили 269 штурмових дій.
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Передісторія:
- 1 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що російська армія продовжує тиснути у Сумській області, розширюючи територію для заходу своїх військ.
- За його словами, штурмові групи окупанта на квадроциклах або мотоциклах намагаються максимально глибоко заїхати на українську територію, очікувати підкріплення та атакувати позиції Сил оборони України.
- Головком ЗСУ Олександр Сирський 31 травня повідомив, що російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії.