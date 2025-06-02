У травні Росія провела на 19% більше штурмів, ніж у квітні – DeepState

За даними аналітичного проєкту DeepState, у травні 2025 року середня кількість щоденних наступальних атак російських окупаційних військ зросла на 19% порівняно з квітнем.

Джерело: DeepState

Деталі: За підрахунками DeepState, середня кількість атак на добу зросла з 154,8 у квітні до 183,6 у травні.

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Дослівно: "Особливо активно ворог наступав на початку та у кінці травня, намагаючись зберегти високу інтенсивність атак".

Фото: DeepState

Деталі: Якщо у квітні окупанти лише двічі здійснювали понад 190 атак за добу, то у травні таких днів було вже тринадцять.

Найбільш інтенсивним днем став 4 травня, коли окупанти здійснили 269 штурмових дій.

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Передісторія: