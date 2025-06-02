Трамп поширює теорію змови, стверджуючи, що Байден був "страчений" у 2020 році
Президент США Дональд Трамп перепостив у своїй соцмережі Truth Social безпідставну теорію змови про те, що колишнього президента Джо Байдена було нібито страчено у 2020 році, а замість нього використовують "клонів" чи "роботизованих істот".
Джерело: NBC News
Деталі: Увечері в суботу Дональд Трамп поділився в своїй соцмережі Truth Social дописом анонімного користувача, який стверджував, що Джо Байден був страчений ще у 2020 році, і що його замінили на "клона", "двійника" та "роботизовану істоту без душі та розуму".
Оригінальний допис створив анонімний акаунт з 5 тисячами підписників, який регулярно публікує абсурдні теорії змови.
"Трамп поділився посиланням на цей допис зі своїми майже 10 мільйонами підписників, не додавши жодного пояснення чи контексту", – йдеться в публікації NBC News.
Видання нагадує, що Трамп не вперше поширив дезінформацію та недоведені теорії змови. У минулому він поширював фейкові твердження про нібито фальсифікації на виборах 2020 року, ставив під сумнів громадянство експрезидента Барака Обами, а також робив заяви про гаїтянських іммігрантів, які нібито "їдять домашніх улюбленців" – усі ці твердження були неодноразово спростовані.
Дослівно: "Близьке оточення Трампа також поширювало конспірологічні теорії – деякі високопосадовці його адміністрації розповсюджували дезінформацію про вакцини або так звану "глибинну державу". Міністр охорони здоров’я Роберт Кеннеді-молодший раніше повторював спростоване твердження про те, що вакцина проти кору, паротиту і краснухи викликає аутизм. Крім того, директор та заступник директора ФБР поширювали твердження, що адміністрація Байдена та "глибинна держава" використали ФБР як зброю проти Трампа".
Передісторія:
- 22 травня під час офіційної зустрічі в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп висунув необгрунтовані звинувачення проти президента Південно-Африканської Республіки Сіріла Рамафоси у нібито "геноциді білих". Його твердження є теорією змови, яка поширюється крайніми правими колами у США, яку зокрема підтримав мільярдер Ілон Маск і проросійський журналіст Такер Карлсон.
- Через те, що Дональд Трамп не читає письмові щоденні президентські брифінги (PDB), директорка Національної розвідки США Тульсі Габбард ініціювала створення відеоверсії брифінгів з анімованими ефектами, зокрема вибухаючих бомб, подібні до графіки відеоігор, щоб краще відповідати звичкам та уподобанням президента.