Трамп поширює теорію змови, стверджуючи, що Байден був "страчений" у 2020 році

Президент США Дональд Трамп перепостив у своїй соцмережі Truth Social безпідставну теорію змови про те, що колишнього президента Джо Байдена було нібито страчено у 2020 році, а замість нього використовують "клонів" чи "роботизованих істот".

Джерело: NBC News

Деталі: Увечері в суботу Дональд Трамп поділився в своїй соцмережі Truth Social дописом анонімного користувача, який стверджував, що Джо Байден був страчений ще у 2020 році, і що його замінили на "клона", "двійника" та "роботизовану істоту без душі та розуму".

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Оригінальний допис створив анонімний акаунт з 5 тисячами підписників, який регулярно публікує абсурдні теорії змови.

"Трамп поділився посиланням на цей допис зі своїми майже 10 мільйонами підписників, не додавши жодного пояснення чи контексту", – йдеться в публікації NBC News.

Видання нагадує, що Трамп не вперше поширив дезінформацію та недоведені теорії змови. У минулому він поширював фейкові твердження про нібито фальсифікації на виборах 2020 року, ставив під сумнів громадянство експрезидента Барака Обами, а також робив заяви про гаїтянських іммігрантів, які нібито "їдять домашніх улюбленців" – усі ці твердження були неодноразово спростовані.

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Дослівно: "Близьке оточення Трампа також поширювало конспірологічні теорії – деякі високопосадовці його адміністрації розповсюджували дезінформацію про вакцини або так звану "глибинну державу". Міністр охорони здоров’я Роберт Кеннеді-молодший раніше повторював спростоване твердження про те, що вакцина проти кору, паротиту і краснухи викликає аутизм. Крім того, директор та заступник директора ФБР поширювали твердження, що адміністрація Байдена та "глибинна держава" використали ФБР як зброю проти Трампа".

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