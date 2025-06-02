Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп поширює теорію змови, стверджуючи, що Байден був "страчений" у 2020 році

Іван Д'яконовПонеділок, 2 червня 2025, 05:33
Трамп поширює теорію змови, стверджуючи, що Байден був страчений у 2020 році
Джо Байден і Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп перепостив у своїй соцмережі Truth Social безпідставну теорію змови про те, що колишнього президента Джо Байдена було нібито страчено у 2020 році, а замість нього використовують "клонів" чи "роботизованих істот".

Джерело: NBC News

Деталі: Увечері в суботу Дональд Трамп поділився в своїй соцмережі Truth Social дописом анонімного користувача, який стверджував, що Джо Байден був страчений ще у 2020 році, і що його замінили на "клона", "двійника" та "роботизовану істоту без душі та розуму".

Реклама:

Оригінальний допис створив анонімний акаунт з 5 тисячами підписників, який регулярно публікує абсурдні теорії змови.

"Трамп поділився посиланням на цей допис зі своїми майже 10 мільйонами підписників, не додавши жодного пояснення чи контексту", – йдеться в публікації NBC News.

Видання нагадує, що Трамп не вперше поширив дезінформацію та недоведені теорії змови. У минулому він поширював фейкові твердження про нібито фальсифікації на виборах 2020 року, ставив під сумнів громадянство експрезидента Барака Обами, а також робив заяви про гаїтянських іммігрантів, які нібито "їдять домашніх улюбленців" – усі ці твердження були неодноразово спростовані.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Близьке оточення Трампа також поширювало конспірологічні теорії – деякі високопосадовці його адміністрації розповсюджували дезінформацію про вакцини або так звану "глибинну державу". Міністр охорони здоров’я Роберт Кеннеді-молодший раніше повторював спростоване твердження про те, що вакцина проти кору, паротиту і краснухи викликає аутизм. Крім того, директор та заступник директора ФБР поширювали твердження, що адміністрація Байдена та "глибинна держава" використали ФБР як зброю проти Трампа".

Передісторія: 

  • 22 травня під час офіційної зустрічі в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп висунув необгрунтовані звинувачення проти президента Південно-Африканської Республіки Сіріла Рамафоси у нібито "геноциді білих". Його твердження є теорією змови, яка поширюється крайніми правими колами у США, яку зокрема підтримав мільярдер Ілон Маск і проросійський журналіст Такер Карлсон.
  • Через те, що Дональд Трамп не читає письмові щоденні президентські брифінги (PDB), директорка Національної розвідки США Тульсі Габбард ініціювала створення відеоверсії брифінгів з анімованими ефектами, зокрема вибухаючих бомб, подібні до графіки відеоігор, щоб краще відповідати звичкам та уподобанням президента.

ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Кароль Навроцький перемагає на виборах президента Польщі
Трамп поширює теорію змови, стверджуючи, що Байден був "страчений" у 2020 році
оновленоРосія атакувала Харків безпілотниками: шестеро постраждалих, серед них діти
Вибори в Польщі: екзит-пол показав мінімальну перевагу Тшасковського
оновленоЗеленський про операцію СБУ: Використано 117 дронів, "офіс" був біля управління ФСБ
Зеленський змінив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі
Усі новини...
Трамп
ЗМІ: для Трампа змінять подачу розвідзвітів – щоб він дивився відео, а не читав
У Кремлі припустили, що зустріч Трампа і Путіна може не відбутися цього року
Мерц збирається до США на зустріч із Трампом
Останні новини
08:27
Росіяни атакували Покровський і ще два напрямки фронту понад 80 разів – Генштаб
08:20
Глава МЗС Німеччини обговорить із сенатором Гремом "розгромні" санкції проти РФ
08:12
текстДе цього літа планує наступати Росія – розбір УП з поясненням слабких місць Сил оборони
08:06
Атака на Дніпропетровщину: пошкоджено медзаклад, магазин, ЛЕП, 3 постраждалих
07:28
Росія у війні проти України втратила ще 1140 військових – Генштаб
07:16
Росіяни атакували Запорізьку область понад 590 разів, 5 загиблих, 9 поранених – ОВА
06:23
Кароль Навроцький перемагає на виборах президента Польщі
05:33
Трамп поширює теорію змови, стверджуючи, що Байден був "страчений" у 2020 році
04:41
оновленоУ Києві та більшості областей оголошували тривогу через загрозу балістики
04:15
оновленоРосія атакувала Харків безпілотниками: шестеро постраждалих, серед них діти
Усі новини...
Реклама:
Реклама: