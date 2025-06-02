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Нардепка "Слуги народу" Колісник складає мандат

Альона Мазуренко Понеділок, 2 червня 2025, 16:10
Нардепка Слуги народу Колісник складає мандат
Анна Колісник, фото з Facebook

Регламентний комітет розглянув і підтримав заяву народної депутатки від фракції "Слуга народу" Анни Колісник про складання депутатських повноважень.

Джерело: регламентний комітет Ради, громадський рух "ЧЕСНО" 

Деталі: Комітет Ради одноголосно підтримав, щоб заяву Колісник розглянули в сесійній залі парламенту.

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Раніше НАБУ та САП повідомили нардепці про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4,4 млн грн.

Також нардепка потрапила в скандал через переписку. На позачерговому засіданні парламенту, ще до повномасштабного вторгнення, коли в Раді розповідали про скупчення військ РФ на кордоні, Колісник писала своїм знайомим, що "треба звалювати з цієї країни".

Сама нардепка не зʼявляється в парламенті з 12 березня 2025 року.

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Якщо народні депутати проголосують за відповідну постанову, то Колісник завершить свою роботу в Раді.

Наступними в списку від "Слуги народу", хто може зайти у Раду замість Колісник, є Дмитро Слинько та Роман Кравець (відомий, як адміністратор телеграм-каналу "Джокер").

За даними ЦВК, кандидати вище у списку Юлія Полійчук та Володимир Тригуб відмовились від посади.

Верховна РадаСлуга народу
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