Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РосЗМІ: Перед перемовинами у Стамбулі Умєров та Мединський провели особисту зустріч

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 червня 2025, 21:35
РосЗМІ: Перед перемовинами у Стамбулі Умєров та Мединський провели особисту зустріч
Мединський та Умєров у Стамбулі 2 червня. Фото - getty images

Голова російської делегації Володимир Мединський та український міністр оборони України Рустем Умєров провели двосторонню зустріч перед перемовинами.

Джерело: російське державне інформагентство "ТАСС" з посиланням на Мединського

Деталі: За даними ЗМІ, зустріч тривала 2,5 години. Як повідомив Мединський, вона "відіграла важливу роль у підготовці загальної сесії переговорів".

Реклама:

Що передувало: 

  • Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.
  • Перед переговорами з росіянами перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.
  • За підсумками переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців.
  • Російські державні інформаційні агентства ввечері 2 червня опублікували текст російського "меморандуму про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню. Серед них нейтральний статус України, проведення виборів та вихід із чотирьох областей.

переговоримирУмєров РустемРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Умєров: Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, щоб створити "картинку дипломатії"
Зеленський: Росія на перемовинах визнала, що викрала дітей
фото"Слідство.Інфо": Ахметов роками приховував свою другу родину та їхнє майно у Конча-Заспі та Куршевелі
В Україні можливий дефіцит газу – Зеленський
Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН
Переговори у Стамбулі: Україна та РФ погодили обмін "всіх на всіх" двох категорій полонених
Усі новини...
переговори
Білий дім: Трамп не відкидає участі в зустрічі з Зеленським і Путіним
Зеленський прокоментував ідею росіян про "часткове" припинення вогню: "Ідіоти"
Зеленський: Із 6000 тіл військових, що хочуть передати України росіяни, тільки 15% опізнаних
Останні новини
00:22
Новий президент Румунії запевнив у подальшій підтримці України
23:44
Генштаб: Від початку на фронті відбулось 117 бойових зіткнень
23:39
Новини економіки 2 червня: Україні загрожує дефіцит газу, поява регулятора грального бізнесу
23:19
Умєров: Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, щоб створити "картинку дипломатії"
23:17
тенісДві українки зіграють чвертьфінальні матчі на Ролан Гаррос 3 червня: визначився час
22:46
Зеленський: Росія на перемовинах визнала, що викрала дітей
22:41
Чи триматиметься спека у червні й коли в Україну повернуться дощі? Розповідає синоптикиня
22:19
6000 років тому потрапили до Південної Америки і зникли: вчені знайшли "сліди" таємничої народності
22:06
Продажі Tesla у Франції впали на 67% – до найнижчого рівня за майже три роки
22:05
фото"Слідство.Інфо": Ахметов роками приховував свою другу родину та їхнє майно у Конча-Заспі та Куршевелі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: