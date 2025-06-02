РосЗМІ: Перед перемовинами у Стамбулі Умєров та Мединський провели особисту зустріч
Понеділок, 2 червня 2025, 21:35
Голова російської делегації Володимир Мединський та український міністр оборони України Рустем Умєров провели двосторонню зустріч перед перемовинами.
Джерело: російське державне інформагентство "ТАСС" з посиланням на Мединського
Деталі: За даними ЗМІ, зустріч тривала 2,5 години. Як повідомив Мединський, вона "відіграла важливу роль у підготовці загальної сесії переговорів".
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Що передувало:
- Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.
- Перед переговорами з росіянами перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.
- За підсумками переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців.
- Російські державні інформаційні агентства ввечері 2 червня опублікували текст російського "меморандуму про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню. Серед них нейтральний статус України, проведення виборів та вихід із чотирьох областей.