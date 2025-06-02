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Умєров: Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, щоб створити "картинку дипломатії"

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 червня 2025, 23:19
Умєров: Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, щоб створити картинку дипломатії
РУстем Умєров. Фото - Міноборони

Глава української делегацій на перемовинах Рустем Умєров повідомив, що оскільки РФ оприлюднила свій "меморандум" лише під час зустрічі, це виглядає, наче вони знову тягнуть час.

Джерело: допис Умєрова в Facebook

Дослівно: "Наші документи були передані заздалегідь. Натомість "меморандум" від РФ з’явився лише сьогодні – вже під час зустрічі. Що створило передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни.

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Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій".

Деталі: Єдиним прогресом на перемовинах Умєров назвав звільнення українських людей з полону.

Україна також запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня.

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Пряма мова: "Якщо ж і це – спроба затягнути час, то відповідь має бути одна: жорсткіші міжнародні санкції".

Що передувало: 

  • Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.
  • Перед переговорами з росіянами перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.
  • За підсумками переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців.
  • Російські державні інформаційні агентства ввечері 2 червня опублікували текст російського "меморандуму про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню. Серед них нейтральний статус України, проведення виборів та вихід із чотирьох областей.

Умєров Рустемпереговориросійсько-українська війна
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