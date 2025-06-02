Умєров: Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, щоб створити "картинку дипломатії"
Глава української делегацій на перемовинах Рустем Умєров повідомив, що оскільки РФ оприлюднила свій "меморандум" лише під час зустрічі, це виглядає, наче вони знову тягнуть час.
Джерело: допис Умєрова в Facebook
Дослівно: "Наші документи були передані заздалегідь. Натомість "меморандум" від РФ з’явився лише сьогодні – вже під час зустрічі. Що створило передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни.
Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій".
Деталі: Єдиним прогресом на перемовинах Умєров назвав звільнення українських людей з полону.
Україна також запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня.
Пряма мова: "Якщо ж і це – спроба затягнути час, то відповідь має бути одна: жорсткіші міжнародні санкції".
Що передувало:
- Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.
- Перед переговорами з росіянами перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.
- За підсумками переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців.
- Російські державні інформаційні агентства ввечері 2 червня опублікували текст російського "меморандуму про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню. Серед них нейтральний статус України, проведення виборів та вихід із чотирьох областей.