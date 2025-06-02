Умєров: Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, щоб створити "картинку дипломатії"

Глава української делегацій на перемовинах Рустем Умєров повідомив, що оскільки РФ оприлюднила свій "меморандум" лише під час зустрічі, це виглядає, наче вони знову тягнуть час.

Джерело: допис Умєрова в Facebook

Дослівно: "Наші документи були передані заздалегідь. Натомість "меморандум" від РФ з’явився лише сьогодні – вже під час зустрічі. Що створило передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни.

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Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій".

Деталі: Єдиним прогресом на перемовинах Умєров назвав звільнення українських людей з полону.

Україна також запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня.

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Пряма мова: "Якщо ж і це – спроба затягнути час, то відповідь має бути одна: жорсткіші міжнародні санкції".

Що передувало: