Кілька країн ЄС планують закрити Шенген для російських військових

Країни Балтії, Північної Європи та Польщі мають намір заборонити в'їзд до Шенгенської зони громадянам Росії, причетним до агресії проти України, заявили міністри внутрішніх справ цих країн за результатами зустрічі у Талліні 19 червня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням ERR

Пряма мова міністра внутрішніх справ Естонії Ігоря Таро: "Є сотні тисяч російських громадян, які воювали проти незалежної європейської держави, і ми повинні зайняти дуже чітку позицію, що ці люди не можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною – ми не будемо видавати їм посвідки на проживання, ми не будемо видавати їм візи, тому що вся ця група, яка вбивала і руйнувала там, становить дуже серйозну загрозу безпеці для всіх нас".

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Деталі: Міністри наголошують, що заборона на в'їзд до Шенгенської зони для осіб, причетних до агресії, повинна залишатися чинною навіть після закінчення активних бойових дій.

Видання зазначає, що на зустріч також завітали комісар Європейської комісії з питань внутрішніх справ та міграції та міграції Магнус Бруннер і представник прикордонної організації Frontex.

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