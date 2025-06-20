Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Несколько стран ЕС планируют закрыть Шенген для российских военных

Иванна Костина, Ирина БалачукПятница, 20 июня 2025, 08:49
Несколько стран ЕС планируют закрыть Шенген для российских военных
Фото иллюстративное с getty images

Страны Балтии, Северной Европы и Польша намерены запретить въезд в Шенгенскую зону гражданам России, причастным к агрессии против Украины, заявили министры внутренних дел этих стран по итогам встречи в Таллинне 19 июня. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Прямая речь министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро: "Есть сотни тысяч российских граждан, которые воевали против независимого европейского государства, и мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне – мы не будем выдавать им виды на жительство, мы не будем выдавать им визы, потому что вся эта группа, которая убивала и разрушала там, представляет очень серьезную угрозу безопасности для всех нас".

Реклама:

Детали: Министры подчеркивают, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для лиц, причастных к агрессии, должен оставаться в силе даже после окончания активных боевых действий.

Издание отмечает, что на встречу также прибыли комиссар Европейской комиссии по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер и представитель пограничной организации Frontex.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Как сообщалось, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский убежден, что ЕС должен ввести ограничения для российских дипломатов по примеру Чехии и Польши.
  • В прошлом году Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.
  • Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.
  • Решение Венгрии вызвало резонанс и критику со стороны многих государств ЕС, в то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто заверил, что оно не представляет риска для Шенгенской зоны.

ЕСРосcияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоРоссия нанесла ракетный удар по полигону ВСУ: есть погибшие и раненые
Чернышов сообщил, что вернулся в Украину
Решение за органом безопасности: Иран почти одобрил закрытие важнейшего для нефти пролива
Тихановский после освобождения: Я абсолютно поддерживаю Украину и Зеленского
Зеленскому доложили о сборах Назарию Гусакову, который уже покинул Украину
Зеленский ввел новые санкции, в том числе против Дмитрука и Онищенко
Все новости...
ЕС
14 стран Европы договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
Зеленского ждут на саммите ЕС в Брюсселе, но он еще не подтвердил визит
ЕС попытается "выжать больше" из российских активов
Последние новости
18:40
Рубио: США оказали миру большую услугу, бомбардируя Иран
18:26
Ученые выяснили, что напитки из стеклянных бутылок содержат больше микропластика, чем из пластиковых
18:19
Возможное мошенничество Назария Гусакова: полиция начала два производства
18:04
видеоЮниорская сборная Украины по художественной гимнастике выиграла золото чемпионата мира в групповых упражнениях с булавами
18:03
МИД Украины после ударов США по Ирану: Ядерной программе должен быть положен конец
17:31
Суд приказал забрать у религиозной организации приватизированный детский лагерь на Киевщине
17:29
"Измена означает конец" и другие более распространенные мифы об отношениях: что говорят психологи
17:23
ОбновленоРоссия нанесла ракетный удар по полигону ВСУ: есть погибшие и раненые
17:15
ОбновленоУдар по Краматорску: четверо погибших, продолжаются поиски людей под завалами
17:13
Чернышов сообщил, что вернулся в Украину
Все новости...
Реклама:
Реклама: