Несколько стран ЕС планируют закрыть Шенген для российских военных

Страны Балтии, Северной Европы и Польша намерены запретить въезд в Шенгенскую зону гражданам России, причастным к агрессии против Украины, заявили министры внутренних дел этих стран по итогам встречи в Таллинне 19 июня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Прямая речь министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро: "Есть сотни тысяч российских граждан, которые воевали против независимого европейского государства, и мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне – мы не будем выдавать им виды на жительство, мы не будем выдавать им визы, потому что вся эта группа, которая убивала и разрушала там, представляет очень серьезную угрозу безопасности для всех нас".

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Детали: Министры подчеркивают, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для лиц, причастных к агрессии, должен оставаться в силе даже после окончания активных боевых действий.

Издание отмечает, что на встречу также прибыли комиссар Европейской комиссии по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер и представитель пограничной организации Frontex.

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