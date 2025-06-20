Несколько стран ЕС планируют закрыть Шенген для российских военных
Страны Балтии, Северной Европы и Польша намерены запретить въезд в Шенгенскую зону гражданам России, причастным к агрессии против Украины, заявили министры внутренних дел этих стран по итогам встречи в Таллинне 19 июня.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR
Прямая речь министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро: "Есть сотни тысяч российских граждан, которые воевали против независимого европейского государства, и мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне – мы не будем выдавать им виды на жительство, мы не будем выдавать им визы, потому что вся эта группа, которая убивала и разрушала там, представляет очень серьезную угрозу безопасности для всех нас".
Детали: Министры подчеркивают, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для лиц, причастных к агрессии, должен оставаться в силе даже после окончания активных боевых действий.
Издание отмечает, что на встречу также прибыли комиссар Европейской комиссии по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер и представитель пограничной организации Frontex.
Предыстория:
- Как сообщалось, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский убежден, что ЕС должен ввести ограничения для российских дипломатов по примеру Чехии и Польши.
- В прошлом году Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.
- Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.
- Решение Венгрии вызвало резонанс и критику со стороны многих государств ЕС, в то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто заверил, что оно не представляет риска для Шенгенской зоны.