Герою України у День народження в Києві спалили авто – підозрюваного затримали

У Києві бійцю Нацгвардії Євгенію Громадському, який отримав звання Героя України у 21 рік, спалили автівку в день народження, правоохоронці затримали підозрюваного.

Джерело: Київська міська прокуратура, Громадський у соцмережі

Деталі: В сторіз Instagram 17 червня Євгеній виклав фото згорілої автівки і додав підпис: "А це мене привітали чорти з днем народження та один чорт спалив мені тачку, в Києві".

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20 червня прокуратура повідомляє про затримання підозрюваного в підпалі.

За даними слідства, цей чоловік у 2021 році переїхав з тимчасово окупованого Криму на підконтрольну уряду територію України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ його мобілізували, але згодом він самовільно залишив службу, потім повернуся у військову частину, але за деякий час був звільнений.

Останній рік, працюючи кур’єром, підозрюваний почав шукати спосіб зв’язатися зі спецслужбами РФ. У червні 2025 року на замовлення кураторів отримав завдання знайти та підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ чи інших військових формувань. Таким чином він мав продемонструвати свою надійність та готовність до співпраці.

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У дворі багатоповерхового будинку, у районі, де він сам живе, підозрюваний зробив декілька фото різних автомобілів ЗСУ, які надіслав на погодження замовнику. Отримавши погодження щодо автомобіля – "Форд Рейнджер" камуфляжного кольору, ввечері він облив його легкозаймистою речовиною та підпалив. Перед цим чоловік спеціально перевдягнувся у парку, щоб його не могли упізнати.

Власником спаленого автомобіля виявився офіцер Національної гвардії України, Герой України, Євгеній Громадський, якому того дня виповнилось 25 років.

Євгеній Громадський фото з сайту армія inform

Крім того, замовники підпалу передали чоловіку пістолет, щоб надалі дати йому більше складне завдання – вбити якусь відому людину. Втім, до цього справа не дійшла, оскільки підозрюваний пояснив, що особисто нікого з високопосадовців не знає, пояснює прокуратура.

Палія затримали, суд арештував його без альтернативи застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.