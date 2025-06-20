Герою Украины в День рождения в Киеве сожгли авто – подозреваемого задержали

В Киеве бойцу Нацгвардии Евгению Громадскому, который получил звание Героя Украины в 21 год, сожгли машину в день рождения, правоохранители задержали подозреваемого.

Источник: Киевская городская прокуратура, Громадский в соцсети

Детали: В сториз Instagram 17 июня Евгений выложил фото сгоревшей машины и добавил подпись: "А это меня поздравили черти с днем рождения и один черт сжег мне тачку, в Киеве".

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20 июня прокуратура сообщает о задержании подозреваемого в поджоге.

По данным следствия, этот человек в 2021 году переехал из временно оккупированного Крыма на подконтрольную правительству территорию Украины. После начала полномасштабного вторжения РФ его мобилизовали, но впоследствии он самовольно оставил службу, затем вернулся в воинскую часть, но через некоторое время был уволен.

Последний год, работая курьером, подозреваемый начал искать способ связаться со спецслужбами РФ. В июне 2025 года по заказу кураторов получил задание найти и поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ или других военных формирований. Таким образом он должен был продемонстрировать свою надежность и готовность к сотрудничеству.

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Во дворе многоэтажного дома, в районе, где он сам живет, подозреваемый сделал несколько фото различных автомобилей ВСУ, которые прислал на согласование заказчику. Получив согласование относительно автомобиля - "Форд Рейнджер" камуфляжного цвета, вечером он облил его легковоспламеняющимся веществом и поджег. Перед этим мужчина специально переоделся в парке, чтобы его не могли узнать.

Владельцем сожженного автомобиля оказался офицер Национальной гвардии Украины, Герой Украины, Евгений Громадский, которому в тот день исполнилось 25 лет.

Евгений Громадский фото с сайта армія inform

Кроме того, заказчики поджога передали мужчине пистолет, чтобы в дальнейшем дать ему более сложную задачу - убить какого-то известного человека. Впрочем, до этого дело не дошло, поскольку подозреваемый объяснил, что лично никого из топ-особ не знает, объясняет прокуратура.

Поджигателя задержали, суд арестовал его без альтернативы залога.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.