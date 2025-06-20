Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російський танкер, який на 8 років застряг в Польщі, поріжуть на шматки

Іванна Костіна, Альона Мазуренко П'ятниця, 20 червня 2025, 12:59
Російський танкер, який на 8 років застряг в Польщі, поріжуть на шматки
фото із сайту USM

Після 8 років перебування у порту польської Гдині російський танкер "Хатанга" покинув його.

Джерело: держсекретар у Міністерстві інфраструктури Польщі Аркадіуш Мархевка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Судно стояло там з 2017 року, завдаючи збитків і загрожуючи безпеці судноплавства..

Реклама:

"Ми вивозимо російський брухт з Польщі", – повідомив у п'ятницю Аркадіуш Мархевка.

Танкер буде відправлений до Данії, де, за словами заступника міністра інфраструктури, його "розріжуть на шматки". Морське управління в Гдині повідомило, що судно вже мало офіційний статус брухту.

"Попередня влада роками нічого з ним не робила. Російське судно просто стояло в порту. Вони не платили жодних зборів...Безпека наших портів є ключовою", – додав він.

РЕКЛАМА:

Процедура "виведення" судна та його транспортування до верфі в Данії підпадає під суворі норми європейського права і вимагала міжнародної співпраці.

Оскільки судно не було придатним для самостійного плавання, з березня на борту проводилися технічні роботи, щоб полегшити його виведення.

В березні танкер двічі зірвався з причалу, загрожуючи безпеці інших суден.

Морське управління в Гдині повідомило в п'ятницю, що "виведення" "Хатанга" з порту Гдиня вписується в контекст польського головування в Раді Європейського Союзу, яке закінчується в червні і має гасло "Безпека, Європо!".

Нагадаємо, група європейських країн, що мають вихід до моря, на зустрічі в четвер домовились вжити подальших заходів, аби протидіяти так званому тіньовому флоту Росії.

Раніше стало відомо, що уряд Швеції ухвалив нову постанову про посилення перевірок страхування іноземних суден з метою посилення контролю над так званим "тіньовим флотом" Росії.

Європейський Союз уже вніс до санкційного списку майже 350 суден "тіньового флоту", востаннє – 20 травня.

портиПольщаРосіякораблі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський ввів нові санкції, в тому числі проти Дмитрука та Онищенка
ОновленоУдар по Краматорську: двоє загиблих, тривають пошуки людей під завалами
Україна контролює 90 квадратних кілометрів на Курщині – Сирський
США скинули бомби на ядерні обʼєкти Ірану
ФотоВнаслідок російського обстрілу Слов’янська загинув підліток, троє людей поранені – ОВА
Співвласник "Квартал 95" Міндіч планує зустріч із Чернишовим у Лондоні – джерела
Усі новини...
порти
Росіяни вдарили балістикою по портовій інфраструктурі Одеси: є загиблі і поранені
Росіяни вдарили балістикою по порту в Одесі – убили 4 іноземців, пошкодили цивільне судно
Компанії зі США придбали ключові порти навколо Панамського каналу
Останні новини
14:57
Скандальний конкурс на посаду мовного омбудсмена: актор Завальський відповів на критику
14:52
Українка Лузан стала чемпіонкою Європи у веслуванні на каное
14:50
176 українців були евакуйовані з Ізраїлю напередодні американських ударів по Ірану
14:45
Як уберегти очі від хлорованої води: прості правила від лікаря
14:40
Зеленський поїде на засідання ПАРЄ наступного тижня – ЄП
14:30
Росія засудила удари США по Ірану
14:09
ВідеоРозвідники знищили на ТОТ Запорізької області залізничні цистерни з пальним росіян
14:06
Зеленський ввів нові санкції, в тому числі проти Дмитрука та Онищенка
13:54
Президент ФІФА Інфантіно: Зовсім скоро футбол стане спортом №1 у США
13:53
Прокуратура не змогла відібрати землю заповідника у мисливсько-рибальського клубу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: