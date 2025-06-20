Російський танкер, який на 8 років застряг в Польщі, поріжуть на шматки

Після 8 років перебування у порту польської Гдині російський танкер "Хатанга" покинув його.

Джерело: держсекретар у Міністерстві інфраструктури Польщі Аркадіуш Мархевка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Судно стояло там з 2017 року, завдаючи збитків і загрожуючи безпеці судноплавства..

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"Ми вивозимо російський брухт з Польщі", – повідомив у п'ятницю Аркадіуш Мархевка.

Танкер буде відправлений до Данії, де, за словами заступника міністра інфраструктури, його "розріжуть на шматки". Морське управління в Гдині повідомило, що судно вже мало офіційний статус брухту.

"Попередня влада роками нічого з ним не робила. Російське судно просто стояло в порту. Вони не платили жодних зборів...Безпека наших портів є ключовою", – додав він.

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Процедура "виведення" судна та його транспортування до верфі в Данії підпадає під суворі норми європейського права і вимагала міжнародної співпраці.

Оскільки судно не було придатним для самостійного плавання, з березня на борту проводилися технічні роботи, щоб полегшити його виведення.

В березні танкер двічі зірвався з причалу, загрожуючи безпеці інших суден.

Морське управління в Гдині повідомило в п'ятницю, що "виведення" "Хатанга" з порту Гдиня вписується в контекст польського головування в Раді Європейського Союзу, яке закінчується в червні і має гасло "Безпека, Європо!".

Нагадаємо, група європейських країн, що мають вихід до моря, на зустрічі в четвер домовились вжити подальших заходів, аби протидіяти так званому тіньовому флоту Росії.

Раніше стало відомо, що уряд Швеції ухвалив нову постанову про посилення перевірок страхування іноземних суден з метою посилення контролю над так званим "тіньовим флотом" Росії.

Європейський Союз уже вніс до санкційного списку майже 350 суден "тіньового флоту", востаннє – 20 травня.