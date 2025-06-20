Российский танкер, который на 8 лет застрял в Польше, порежут на куски
После 8 лет пребывания в порту польской Гдыни российский танкер "Хатанга" покинул его.
Источник: госсекретарь в Министерстве инфраструктуры Польши Аркадиуш Мархевка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM
Детали: Судно стояло там с 2017 года, нанося ущерб и угрожая безопасности судоходства.
"Мы вывозим российский металлолом из Польши", – сообщил в пятницу Аркадиуш Мархевка.
Танкер будет отправлен в Данию, где, по словам заместителя министра инфраструктуры, его "разрежут на куски". Морское управление в Гдыне сообщило, что судно уже имело официальный статус лома.
"Предыдущие власти годами ничего с ним не делали. Российское судно просто стояло в порту. Они не платили никаких сборов (...). Безопасность наших портов является ключевой", – добавил он.
Процедура "вывода" судна и его транспортировки к верфи в Дании подпадает под строгие нормы европейского права и требовала международного сотрудничества.
Поскольку судно не было пригодным для самостоятельного плавания, с марта на борту проводились технические работы, чтобы облегчить его вывод.
В марте танкер дважды сорвался с причала, угрожая безопасности других судов.
Морское управление в Гдыне сообщило в пятницу, что "вывод" "Хатанга" из порта Гдыня вписывается в контекст польского председательства в Совете Европейского Союза, которое заканчивается в июне и имеет лозунг "Безопасность, Европа!".
Напомним, группа европейских стран, имеющих выход к морю, на встрече в четверг договорились принять дальнейшие меры, чтобы противодействовать так называемому теневому флоту России.
Ранее стало известно, что правительство Швеции приняло новое постановление об усилении проверок страхования иностранных судов с целью усиления контроля над так называемым "теневым флотом" России.
Европейский Союз уже внес в санкционный список почти 350 судов "теневого флота", последний раз – 20 мая.