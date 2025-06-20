Франція інвестує 717 мільйонів євро в конкурента Starlink

Міністр економіки Ерік Ломбард заявив, що Франція інвестує 717 мільйонів євро в компанію Eutelsat - французького супутникового оператора та глобального конкурента Starlink, що належить американському мільярдеру Ілону Маску.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Деталі: Оскільки адміністрація Дональда Трампа займає все більш зневажливу і антагоністичну позицію по відношенню до своїх давніх європейських союзників, зусилля щодо посилення стратегічної автономії ЄС активізуються з кожним днем, особливо в Парижі.

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Французька державна частка "відображає чіткий намір: позиціонувати супутниковий зв'язок як стратегічний інструмент для просування цифрового і промислового суверенітету у Франції і в усій Європі", написав Ломбард в X 19 червня.

Нинішня власність Eutelsat розділена між французькою державою, якій належить 13,6%, і Великою Британією, якій належить 10,9%. Після оголошеного збільшення суверенна частка Франції має зрости до 30%, тоді як частка Великої Британії має зменшитися приблизно до 8%.

Нещодавно Комісія надала безумовний дозвіл люксембурзькій компанії SES на придбання конкурента Intelsat за 2,8 мільярда євро, маючи на меті дати ще одній європейській компанії шанс розробити угруповання телекомунікаційних супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO).

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Глобальна гонка є напруженою для європейських компаній, оскільки американські гравці, такі як Viasat, AST SpaceMobile і дочірня компанія Amazon Kuiper, планують розробити свої власні супутникові угруповання на низькій орбіті. Тим часом китайські державні компанії, такі як China SatNet і Spacesail, також мають амбітні програми розвитку.

Що передувало:

У квітні Eutelsat визнав, що не зможе за одну ніч послабити контроль проєкту Ілона Маска над комунікаціями в Україні у час війни.

Раніше стало відомо, що Німеччина деякий час фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі, якою керує компанія Eutelsat.

Нагадаємо: