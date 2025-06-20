Франция инвестирует 717 миллионов евро в конкурента Starlink

Министр экономики Эрик Ломбард заявил, что Франция инвестирует 717 миллионов евро в компанию Eutelsat - французского спутникового оператора и глобального конкурента Starlink, принадлежащего американскому миллиардеру Илону Маску.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Поскольку администрация Дональда Трампа занимает все более пренебрежительную и антагонистическую позицию по отношению к своим давним европейским союзникам, усилия по усилению стратегической автономии ЕС активизируются с каждым днем, особенно в Париже.

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Французская государственная доля "отражает четкое намерение: позиционировать спутниковую связь как стратегический инструмент для продвижения цифрового и промышленного суверенитета во Франции и во всей Европе", написал Ломбард в X 19 июня.

Нынешняя собственность Eutelsat разделена между французским государством, которому принадлежит 13,6%, и Великобританией, которой принадлежит 10,9%. После объявленного увеличения суверенная доля Франции должна вырасти до 30%, тогда как доля Великобритании должна уменьшиться примерно до 8%.

Недавно Комиссия предоставила безусловное разрешение люксембургской компании SES на приобретение конкурента Intelsat за 2,8 миллиарда евро, с целью дать еще одной европейской компании шанс разработать группировку телекоммуникационных спутников на низкой околоземной орбите (LEO).

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Глобальная гонка является напряженной для европейских компаний, поскольку американские игроки, такие как Viasat, AST SpaceMobile и дочерняя компания Amazon Kuiper, планируют разработать свои собственные спутниковые группировки на низкой орбите. Между тем китайские государственные компании, такие как China SatNet и Spacesail, также имеют амбициозные программы развития.

Что предшествовало:

В апреле Eutelsat признал, что не сможет за одну ночь ослабить контроль проекта Илона Маска над коммуникациями в Украине во время войны.

Ранее стало известно, что Германия некоторое время финансирует доступ Украины к спутниковой интернет-сети, которой руководит компания Eutelsat.

Напомним: