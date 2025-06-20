Дронових атак Росії може стати менше через ситуацію на Близькому Сході – розвідка Естонії

Розвідка Естонії допускає, що російських дронових атак по Україні може стати менше через загострення ситуації на Близькому Сході.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Пряма мова глави Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Антса Ківісельга: "Нам відомо, що Ізраїль мав можливість завдати удару по заводу з виробництва дронів у іранському Ісфахані, а українці неодноразово атакували завод у Єлабузі (Татарстан), де також виготовляють дрони для російської армії".

Реклама:

Деталі: Відтак, за його словами, цілком можливо, що найближчим часом "ми побачимо певне зниження інтенсивності використання дронів".

Ківісельг заявив, що помітив певну закономірність у російських атаках: протягом 4–5 днів РФ запускала по 60–70 дронів, після чого накопичені сили використовувала для масштабного удару – одночасного запуску 350–450 дронів. Подібну тактику росіяни застосовували і до використання ракет – як крилатих, так і балістичних.

Попри можливе майбутнє зниження інтенсивності дронових атак по Україні, глава воєнної розвідки Естонії переконаний, що "РФ уже планує подальші кроки, щоб не лише підтримувати, а й нарощувати виробництво безпілотників".

РЕКЛАМА:

Ківісельг також акцентував, що РФ все частіше вдається не до прицільних атак по одному об’єкту, а до розпорошених ударів по різних цілях – зокрема по цивільних об’єктах і житлових районах.

"Нова реальність полягає в тому, що якщо раніше атаки на цивільну інфраструктуру були поодинокими, то тепер вони стали системними. Яскраві приклади – нічна атака на Київ 17 червня і удар по Одесі в ніч на четвер", – сказав він.

Ківісельг також заявив, що літній наступ Росії, який триває вже другий місяць, "фактично застопорився на сході України через вперту оборону українців і перетворився на тактичні бойові дії, у яких росіяни намагаються просуватися попри великі втрати".

За його словами, інтенсивність російських атак залишається на тому ж рівні, що й у попередні тижні – близько 150–160 атак щодня.

"На основі характеру атак можна сказати, що головні зусилля РФ зосереджені на Покровському напрямку в Донецькій області, де відбувається половина бойових зіткнень", – зазначив він.

Коментуючи ситуацію у Сумській області, голова воєнної розвідки Естонії вказав, що, попри початкові здобутки та постійні спроби, наступ там загалом зупинився.

Говорячи про потенційні подальші дії Росії, Ківісельг зазначив, що попри те, що стратегічні цілі РФ не змінилися – вона не здатна досягти прориву на жодній ділянці фронту, а Збройні Сили України можуть контролювати тиск.

Передісторія: