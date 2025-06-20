Дроновых атак России может стать меньше из-за ситуации на Ближнем Востоке – разведка Эстонии

Разведка Эстонии допускает, что российских дроновых атак по Украине может стать меньше из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Прямая речь главы Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Антса Кивисельга: "Нам известно, что Израиль имел возможность нанести удар по заводу по производству дронов в иранском Исфахане, а украинцы неоднократно атаковали завод в Елабуге (Татарстан), где также изготавливают дроны для российской армии".

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Детали: Поэтому, по его словам, вполне возможно, что в ближайшее время "мы увидим определенное снижение интенсивности использования дронов".

Кивисельг заявил, что заметил определенную закономерность в российских атаках: в течение 4-5 дней РФ запускала по 60-70 дронов, после чего накопленные силы использовала для масштабного удара –одновременного запуска 350-450 дронов. Подобную тактику россияне применяли и к использованию ракет – как крылатых, так и баллистических.

Несмотря на возможное будущее снижение интенсивности дроновых атак по Украине, глава военной разведки Эстонии убежден, что "РФ уже планирует дальнейшие шаги, чтобы не только поддерживать, но и наращивать производство беспилотников".

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Кивисельг также акцентировал, что РФ все чаще прибегает не к прицельным атакам по одному объекту, а к распыленным ударам по различным целям – в том числе по гражданским объектам и жилым районам.

"Новая реальность заключается в том, что если раньше атаки на гражданскую инфраструктуру были единичными, то теперь они стали системными. Яркие примеры – ночная атака на Киев 17 июня и удар по Одессе в ночь на четверг", – сказал он.

Кивисельг также заявил, что летнее наступление России, которое длится уже второй месяц, "фактически застопорилось на востоке Украины из-за упорной обороны украинцев и превратилось в тактические боевые действия, в которых россияне пытаются продвигаться, несмотря на большие потери".

По его словам, интенсивность российских атак остается на том же уровне, что и в предыдущие недели – около 150-160 атак ежедневно.

"На основе характера атак можно сказать, что главные усилия РФ сосредоточены на Покровском направлении в Донецкой области, где происходит половина боевых столкновений", – отметил он.

Комментируя ситуацию в Сумской области, глава военной разведки Эстонии указал, что, несмотря на начальные достижения и постоянные попытки, наступление там в общем остановилось.

Говоря о потенциальных дальнейших действиях России, Кивисельг отметил, что несмотря на то, что стратегические цели РФ не изменились – она не способна достичь прорыва ни на одном участке фронта, а Вооруженные Силы Украины могут контролировать давление.

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