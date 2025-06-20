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Поліція затримала мера Бердичева за підозрою в отриманні хабаря

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 червня 2025, 15:27
Поліція затримала мера Бердичева за підозрою в отриманні хабаря
затримання мера Бердичева. фото "РІО Бердичів"

У Бердичеві Житомирської області поліція затримала міського голову Сергія Орлюка в рамках розслідування за фактом одержання хабаря посадовою особою.

Джерело: "Суспільне", речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Наталія Калиновська в коментарі УП

Деталі: Вдень 20 червня з'явилася інформація по затримання бердичівського міського голови Сергія Орлюка. "Суспільне" зателефонувало Сергію Орлюку, втім, його номер не відповідав. У коментарі Суспільному радник Бердичівського міського голови Артур Іваненко сказав, що йому наразі нічого невідомо про цю ситуацію.

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Інформацію про затримання Орлюка з фото опублікувало також місцеве інтернет-видання "Ріо-Бердичів".

В коментарі "Українській правді" речниця ДСР НПУ Наталія Калиновська підтвердила факт затримання Орлюка в рамках кримінального провадження за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Подробиці правоохоронці обіцяють оприлюднити пізніше.

хабарЖитомирщина
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