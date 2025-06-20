Полиция задержала мэра Бердичева по подозрению в получении взятки

В Бердичеве полиция Житомирской области задержала городского голову Сергея Орлюка в рамках расследования по факту получения взятки должностным лицом.

Источник: "Суспільне", спикер Департамента стратегических расследований Национальной полиции Наталья Калиновская в комментарии УП

Детали: Днем 20 июня появилась информация по задержанию бердичевского городского головы Сергея Орлюка. "Суспільне" позвонило Орлюку, впрочем, его номер не отвечал. В комментарии изданию советник Бердичевского городского головы Артур Иваненко сказал, что ему пока ничего неизвестно об этой ситуации.

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Информацию о задержании Орлюка с фото опубликовало также местное интернет-издание "Рио-Бердичев".

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь ДСР НПУ Наталья Калиновская подтвердила факт задержания Орлюка в рамках уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. Подробности правоохранители обещают обнародовать позже.