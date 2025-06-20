Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция задержала мэра Бердичева по подозрению в получении взятки

Валентина РоманенкоПятница, 20 июня 2025, 15:27
Полиция задержала мэра Бердичева по подозрению в получении взятки
задержание мэра Бердичева. фото «РИО Бердичев»

В Бердичеве полиция Житомирской области задержала городского голову Сергея Орлюка в рамках расследования по факту получения взятки должностным лицом.

Источник: "Суспільне", спикер Департамента стратегических расследований Национальной полиции Наталья Калиновская в комментарии УП

Детали: Днем 20 июня появилась информация по задержанию бердичевского городского головы Сергея Орлюка. "Суспільне" позвонило Орлюку, впрочем, его номер не отвечал. В комментарии изданию советник Бердичевского городского головы Артур Иваненко сказал, что ему пока ничего неизвестно об этой ситуации.

Реклама:

Информацию о задержании Орлюка с фото опубликовало также местное интернет-издание "Рио-Бердичев".

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь ДСР НПУ Наталья Калиновская подтвердила факт задержания Орлюка в рамках уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. Подробности правоохранители обещают обнародовать позже.

взяткаЖитомирская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоУдар по Краматорску: трое погибших, продолжаются поиски людей под завалами
Чернышов сообщил, что вернулся в Украину
Зеленский: У нас есть доказательства, что Россия готовит новые военные операции в Европе
Тихановский после освобождения: Я абсолютно поддерживаю Украину и Зеленского
Зеленскому доложили о сборах Назарию Гусакову, который уже покинул Украину
Зеленский ввел новые санкции, в том числе против Дмитрука и Онищенко
Все новости...
взятка
Экс-главе Тернопольского облсовета Головко дали 9 лет с конфискацией за взятку: он потерял сознание
СБУ разоблачила дельцов, которые шантажировали иностранную компанию-производителя средств РЭБ
Экс-судье Окружного административного суда Киева огласили приговор за взятку
Последние новости
17:31
Суд приказал забрать у религиозной организации приватизированный детский лагерь на Киевщине
17:29
"Измена означает конец" и другие более распространенные мифы об отношениях: что говорят психологи
17:23
ОбновленоРоссия нанесла ракетный удар по полигону ВСУ: есть погибшие и раненые
17:15
ОбновленоУдар по Краматорску: трое погибших, продолжаются поиски людей под завалами
17:13
Чернышов сообщил, что вернулся в Украину
16:56
Министр обороны Норвегии обсудил с Зеленским инвестиции в дальнобойное оружие
16:44
Решение за органом безопасности: Иран почти одобрил закрытие важнейшего для нефти пролива
16:43
Зеленский: У нас есть доказательства, что Россия готовит новые военные операции в Европе
16:42
текстТрамп вступает в "ядерную" войну: ответы на главные вопросы об атаке США на Иран
16:18
Тихановский после освобождения: Я абсолютно поддерживаю Украину и Зеленского
Все новости...
Реклама:
Реклама: