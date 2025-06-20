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ЗМІ: ЄС відклав зниження цінової стелі на російську нафту через ситуацію на Близькому Сході

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 20 червня 2025, 16:32
ЗМІ: ЄС відклав зниження цінової стелі на російську нафту через ситуацію на Близькому Сході
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський Союз не впроваджувати нове обмеження цін на експорт російської нафти, враховуючи ризики різкого стрибка цін на тлі загострення ситуації на Близькому Сході

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico 

Деталі: Запропонований крок, який передбачав би зниження максимальної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель, мав обговорюватися у Брюсселі міністрами закордонних справ країн ЄС.

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Однак двоє дипломатів заявили, що ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном зробила цей план нереалістичним.

"Ідея знизити цінову стелю, ймовірно, не спрацює через міжнародну ситуацію на Близькому Сході та нестабільність ринку. На саміті G7 цього тижня всі країни погодилися, що наразі не варто ухвалювати це рішення. Ціни були близькими до рівня обмеження, але тепер вони стрімко коливаються – ситуація надто нестабільна", – сказав один із співрозмовників видання.

Як нагадало видання, на саміті G7 у Канаді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що чинні заходи "мали незначний ефект – але в останні дні ми спостерігаємо зростання ціни на нафту, і чинна межа все ж виконує свою функцію,тому наразі немає великого тиску на те, щоби її знижувати".

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Зауважимо, ціни на нафту різко зросли в останні дні після того, як Ізраїль та Іран почали завдавати ударів один по одному.

Нагадаємо:

  • 16 червня "ЄвроПравда" писала, що ЄС не буде самостійно знижуватимаксимальну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель, оскільки цю ініціативу, швидше за все, не підтримає "Група семи".
  • Варто зауважити, що Україна закликала Європейський Союз знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.
  • А президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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