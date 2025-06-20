ЗМІ: ЄС відклав зниження цінової стелі на російську нафту через ситуацію на Близькому Сході

Європейський Союз не впроваджувати нове обмеження цін на експорт російської нафти, враховуючи ризики різкого стрибка цін на тлі загострення ситуації на Близькому Сході

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Запропонований крок, який передбачав би зниження максимальної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель, мав обговорюватися у Брюсселі міністрами закордонних справ країн ЄС.

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Однак двоє дипломатів заявили, що ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном зробила цей план нереалістичним.

"Ідея знизити цінову стелю, ймовірно, не спрацює через міжнародну ситуацію на Близькому Сході та нестабільність ринку. На саміті G7 цього тижня всі країни погодилися, що наразі не варто ухвалювати це рішення. Ціни були близькими до рівня обмеження, але тепер вони стрімко коливаються – ситуація надто нестабільна", – сказав один із співрозмовників видання.

Як нагадало видання, на саміті G7 у Канаді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що чинні заходи "мали незначний ефект – але в останні дні ми спостерігаємо зростання ціни на нафту, і чинна межа все ж виконує свою функцію,тому наразі немає великого тиску на те, щоби її знижувати".

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Зауважимо, ціни на нафту різко зросли в останні дні після того, як Ізраїль та Іран почали завдавати ударів один по одному.

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