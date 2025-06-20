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СМИ: ЕС отложил снижение ценового потолка на российскую нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 20 июня 2025, 16:32
СМИ: ЕС отложил снижение ценового потолка на российскую нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейский Союз не будет вводить новое ограничение цен на экспорт российской нефти, учитывая риски резкого скачка цен на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Предложенный шаг, который предусматривал бы снижение максимальной цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, должен был обсуждаться в Брюсселе министрами иностранных дел стран ЕС.

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Однако двое дипломатов заявили, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном сделала этот план нереалистичным.

"Идея снизить ценовой потолок, вероятно, не сработает из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности рынка. На саммите G7 на этой неделе все страны согласились, что пока не стоит принимать это решение. Цены были близкими к уровню ограничения, но теперь они стремительно колеблются – ситуация слишком нестабильна", – сказал один из собеседников издания.

Как напомнило издание, на саммите G7 в Канаде президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что действующие меры "имели незначительный эффект – но в последние дни мы наблюдаем рост цены на нефть, и действующий предел все же выполняет свою функцию, поэтому пока нет большого давления на то, чтобы его снижать".

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Заметим, цены на нефть резко выросли в последние дни после того, как Израиль и Иран начали наносить удары друг по другу.

Напомним:

  • 16 июня "ЕвроПравда" писала, что ЕС не будет самостоятельно снижатьмаксимальную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, поскольку эту инициативу, скорее всего, не поддержит "Группа семи".
  • Стоит заметить, что Украина призвала Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.
  • А президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.

российско-украинская войнасанкциинефть
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