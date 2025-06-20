Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Директор благодійного фонду ошукав військових і волонтера, імітуючи допомогу ЗСУ – прокуратура

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 червня 2025, 16:45
Директор благодійного фонду ошукав військових і волонтера, імітуючи допомогу ЗСУ – прокуратура
фото прокуратури

У Львові повідомили про підозру директору благодійного фонду, який ошукав військовослужбовців та волонтера на понад 1,3 млн грн під приводом поставки авто та техніки для ЗСУ.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

Деталі: 41-річному чоловіку інкримінують шахрайство.

Реклама:

За даними слідства, у період з грудня 2023 по лютий 2025 року львів'янин реалізував шахрайську схему заволодіння коштами, які призначалися на потреби ЗСУ.

Використовуючи створений ним же благодійний фонд, підозрюваний імітував надання допомоги Збройним силам. Зокрема, він обіцяв потерпілим допомогти з придбанням транспорту та техніки для потреб військових. Ішлося загалом про 7 автомобілів різних моделей, тепловізійні приціли та квадрокоптери.

Скориставшись довірою потерпілих, підозрюваний наперед отримував від них кошти за замовлені товари. Оплата здійснювалася як напряму на банківські карти підозрюваного, так і через одну з електронних платіжних систем. Проте чоловік не доставляв замовлені у нього товари, а отриманими коштами розпоряджався на власний розсуд, кажуть у прокуратурі.

РЕКЛАМА:

Правоохоронці задокументували, що таким чином він ошукав чотирьох військовослужбовців та одного волонтера.

Загальна сума збитків завдана потерпілим складає майже 1,3 млн грн.

За клопотанням сторони обвинувачення суд арештував підозрюваного з правом внесення застави.

шахрайствоЛьвів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоРосія вдарила ракетою по полігону ЗСУ: є загиблі та поранені
ОновленоУдар по Краматорську: троє загиблих, тривають пошуки людей під завалами
Чернишов повідомив, що повернувся в Україну
Тихановський після звільнення: Я абсолютно підтримую Україну і Зеленського
Зеленському доповіли про збори Назарію Гусакову, який вже покинув Україну
Зеленський ввів нові санкції, в тому числі проти Дмитрука та Онищенка
Усі новини...
шахрайство
Виманюють гроші у пенсіонерів та змушують їх чинити диверсії: в Україні з’явилася нова шахрайська схема
На Дніпропетровщині шахраї ошукали родичів зниклих військових на 3 млн грн
До України з Німеччини екстрадували іноземця, якого підозрюють у шахрайстві на 4 млн грн
Останні новини
17:31
Суд наказав забрати у релігійної організації приватизований дитячий табір на Київщині
17:29
"Зрада означає кінець" та інші поширеніші міфи про стосунки: що кажуть психологи
17:23
ОновленоРосія вдарила ракетою по полігону ЗСУ: є загиблі та поранені
17:15
ОновленоУдар по Краматорську: троє загиблих, тривають пошуки людей під завалами
17:13
Чернишов повідомив, що повернувся в Україну
16:56
Міністр оборони Норвегії обговорив із Зеленським інвестиції у далекобійну зброю
16:44
Рішення за органом безпеки: Іран майже схвалив закриття найважливішої для нафти протоки
16:43
Зеленський: Маємо докази, що Росія готує нові військові операції в Європі
16:42
текстТрамп вступає у "ядерну" війну: відповіді на головні питання про атаку США на Іран
16:18
Тихановський після звільнення: Я абсолютно підтримую Україну і Зеленського
Усі новини...
Реклама:
Реклама: