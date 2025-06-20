Директор благодійного фонду ошукав військових і волонтера, імітуючи допомогу ЗСУ – прокуратура

У Львові повідомили про підозру директору благодійного фонду, який ошукав військовослужбовців та волонтера на понад 1,3 млн грн під приводом поставки авто та техніки для ЗСУ.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

Деталі: 41-річному чоловіку інкримінують шахрайство.

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За даними слідства, у період з грудня 2023 по лютий 2025 року львів'янин реалізував шахрайську схему заволодіння коштами, які призначалися на потреби ЗСУ.

Використовуючи створений ним же благодійний фонд, підозрюваний імітував надання допомоги Збройним силам. Зокрема, він обіцяв потерпілим допомогти з придбанням транспорту та техніки для потреб військових. Ішлося загалом про 7 автомобілів різних моделей, тепловізійні приціли та квадрокоптери.

Скориставшись довірою потерпілих, підозрюваний наперед отримував від них кошти за замовлені товари. Оплата здійснювалася як напряму на банківські карти підозрюваного, так і через одну з електронних платіжних систем. Проте чоловік не доставляв замовлені у нього товари, а отриманими коштами розпоряджався на власний розсуд, кажуть у прокуратурі.

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Правоохоронці задокументували, що таким чином він ошукав чотирьох військовослужбовців та одного волонтера.

Загальна сума збитків завдана потерпілим складає майже 1,3 млн грн.

За клопотанням сторони обвинувачення суд арештував підозрюваного з правом внесення застави.