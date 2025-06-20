Директор благотворительного фонда обманул военных и волонтера, имитируя помощь ВСУ – прокуратура

Во Львове сообщили о подозрении директору благотворительного фонда, который обманул военнослужащих и волонтера на более 1,3 млн грн под предлогом поставки авто и техники для ВСУ.

Источник: Львовская областная прокуратура

Детали: 41-летнему мужчине инкриминируют мошенничество.

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По данным следствия, в период с декабря 2023 по февраль 2025 года львовянин реализовал мошенническую схему завладения средствами, которые предназначались на нужды ВСУ.

Используя созданный им же благотворительный фонд, подозреваемый имитировал оказание помощи Вооруженным силам. В частности, он обещал потерпевшим помочь с приобретением транспорта и техники для нужд военных. Речь шла в целом о 7 автомобилях различных моделей, тепловизионных прицелах и квадрокоптерах.

Воспользовавшись доверием потерпевших, подозреваемый заранее получал от них средства за заказанные товары. Оплата осуществлялась как напрямую на банковские карты подозреваемого, так и через одну из электронных платежных систем. Однако мужчина не доставлял заказанные у него товары, а полученными средствами распоряжался по своему усмотрению, говорят в прокуратуре.

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Правоохранители задокументировали, что таким образом он обманул четырех военнослужащих и одного волонтера.

Общая сумма ущерба причиненного потерпевшим составляет почти 1,3 млн грн.

По ходатайству стороны обвинения суд арестовал подозреваемого с правом внесения залога.