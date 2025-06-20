Вітер повалив дерево біля станції метро "Хрещатик" у Києві

Внаслідок прогнозованих поривів вітру дерево впало на пішохідну частину вулиці в центрі Києва поблизу станції метро "Хрещатик".

Джерело: КМДА

Деталі: На щастя, постраждалих немає, пошкоджень будівель також не зафіксовано.

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Наразі територію огороджено, працівники комунального об’єднання "Київзеленбуд" працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Зазначено, що попередні огляди дерева не виявили ознак аварійності, пошкоджень чи хвороб, що б потребувало його видалення.