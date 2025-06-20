Ветер повалил дерево возле станции метро "Крещатик" в Киеве
Пятница, 20 июня 2025, 19:35
Вследствие прогнозируемых порывов ветра дерево упало на пешеходную часть улицы в центре Киева возле станции метро "Крещатик".
Источник: КГГА
Детали: К счастью, пострадавших нет, повреждений зданий также не зафиксировано.
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Сейчас территория ограждена, работники коммунального объединения "Київзеленбуд" работают над ликвидацией последствий непогоды.
Отмечено, что предварительный осмотр дерева не выявили признаков аварийности, повреждений или болезней, что бы потребовало его удаления.