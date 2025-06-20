Європейські міністри закордонних справ закликали Іран до переговорів зі США

Міністри закордонних справ європейських держав після зустрічі з іранським колегою у Женеві 20 червня висловили бажання вирішити нинішню ескалацію між Іраном та Ізраїлем шляхом переговорів.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Глава британського МЗС Девід Леммі, якого цитує Sky News, у розмові з журналістами після переговорів у Женеві підкреслив, що Іран не може мати ядерної зброї.

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"Ми зацікавлені в продовженні поточних дискусій і переговорів з Іраном і закликаємо Іран продовжувати переговори зі Сполученими Штатами. Це небезпечний момент, і надзвичайно важливо, щоб ми не допустили ескалації цього конфлікту в регіоні", – додав Леммі.

Його французький колега Жан-Ноель Барро висловив побажання, аби нинішня кризова ситуація була вирішена шляхом переговорів, оскільки "військове вирішення" ізраїльсько-іранського конфлікту неможливе.

"Іран повинен відкритися до діалогу, зокрема зі США, щоб знайти переговорне рішення цієї кризи", – цитує слова французького міністра Le Figaro.

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Барро також нагадав, що "підтримка Іраном терористичних угруповань, підтримка Іраном Росії за допомогою дронів та західних полонених є проблемами" для європейців.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав "два тижні" на прийняття рішення про те, чи приєднаються США до ізраїльських атак на Іран.

Європейські лідери сподіваються, що ескалації вдасться уникнути, якщо до того часу буде знайдене дипломатичне рішення. Президент Франції Емманюель Макрон розкрив деталі пропозиції з чотирьох пунктів, яку висунуть Ірану в Женеві.