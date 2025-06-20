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Европейские министры иностранных дел призвали Иран к переговорам с США

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 20 июня 2025, 21:11
Европейские министры иностранных дел призвали Иран к переговорам с США
фото - getty images

Министры иностранных дел европейских государств после встречи с иранским коллегой в Женеве 20 июня выразили желание решить нынешнюю эскалацию между Ираном и Израилем путем переговоров.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Глава британского МИД Дэвид Лэмми, которого цитирует Sky News, в беседе с журналистами после переговоров в Женеве подчеркнул, что Иран не может иметь ядерного оружия.

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"Мы заинтересованы в продолжении текущих дискуссий и переговоров с Ираном и призываем Иран продолжать переговоры с Соединенными Штатами. Это опасный момент, и чрезвычайно важно, чтобы мы не допустили эскалации этого конфликта в регионе", – добавил Лемми.

Его французский коллега Жан-Ноэль Барро выразил пожелание, чтобы нынешняя кризисная ситуация была решена путем переговоров, поскольку "военное решение" израильско-иранского конфликта невозможно.

"Иран должен открыться для диалога, в частности с США, чтобы найти переговорное решение этого кризиса", – цитирует слова французского министра Le Figaro.

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Барро также напомнил, что "поддержка Ираном террористических группировок, поддержка Ираном России с помощью дронов и западных пленных являются проблемами" для европейцев.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал "две недели" на принятие решения о том, присоединятся ли США к израильским атакам на Иран.

Европейские лидеры надеются, что эскалации удастся избежать, если к тому времени будет найдено дипломатическое решение. Президент Франции Эмманюэль Макрон раскрыл детали предложения из четырех пунктов, которое будет выдвинуто Ирану в Женеве.

ЕСИранСША
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