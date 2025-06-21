Генштаб: За минулу добу на фронті – понад 150 бойових зіткнень

За даними Генштабу ЗСУ, від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 40 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинув 17 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

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У п’ятницю ворог 13 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки та Вовчанська, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три спроби наступу в напрямках Степової Новоселівки та Голубівки – отримав відсіч.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового. Ще одне боєзіткнення досі триває.

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На Сіверському напрямку ворог сім разів атакував у районах Григорівки та Івано-Дар’ївки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Білої Гори, Предтечиного та Ступочок. Українські підрозділи відбили всі сім атак противника.

На Торецькому напрямку відбулося 18 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Щербанівки та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку від початку минулої доби противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгірного. Українські захисники відбили 43 штурми, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Дослівно: "Сьогодні (у пятницю – ред.) на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 204 окупанти, з яких 110 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, два автомобілі, шість мотоциклів, два термінали супутникового зв’язку, одну гармату, шість безпілотних літальних апаратів. Крім того, уражено дві ворожі гармати".

Деталі: На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили сім атак загарбників у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Вільного Поля та Шевченка. Ще шість боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки, крім того, противник завдав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в напрямку Новоандріївки. Авіаційного удару зазнали населені пункти Червона Криниця, Васинівка, Омельник, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно атакував позиції захисників.