Генштаб: За прошедшие сутки на фронте – более 150 боевых столкновений

По данным Генштаба ВСУ, с начала прошедших суток произошло 157 боевых столкновений.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 40 боевых столкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес 8 авиационных ударов, сбросил 17 управляемых бомб, осуществил 195 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

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В пятницу враг 13 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Зеленого, Глубокого, Каменки и Волчанска, одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг осуществил три попытки наступления в направлениях Степовой Новоселовки и Голубовки – получил отпор.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 13 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

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На Северском направлении враг семь раз атаковал в районах Григоровки и Ивано-Дарьевки, одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Белой Горы, Предтечиного и Ступочек. Украинские подразделения отразили все семь атак противника.

На Торецком направлении произошло 18 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки, Щербановки и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении с начала прошедших суток противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Орехово, Алексеевка, Удачное, Надеевка, Серебряное, а также в направлениях Владимировка, Новопавловка, Новоподгорное. Украинские защитники отбили 43 штурма, еще четыре боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Дословно: "Сегодня (в пятницу – ред.) на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 204 оккупанта, из которых 110 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины, два автомобиля, шесть мотоциклов, два терминала спутниковой связи, одну пушку, шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены две вражеские пушки".

Детали: На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь атак захватчиков в районах Одрадного, Багатыря, Веселого, Вольного Поля и Шевченко. Еще шесть боевых столкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили один вражеский штурм вблизи Малиновки, кроме того, противник нанес авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в направлении Новоандреевки. Авиационному удару подверглись населенные пункты Червоная Криница, Васиновка, Омельник, Малая Токмачка и Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно атаковал позиции защитников.