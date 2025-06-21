Трамп заявив про укладення договору між Конго і Руандою

Президент США Дональд Трамп повідомив про посередництво в укладенні договору між Конго і Руандою щодо війни, яка "триває десятиліттями".

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth

Пряма мова Трампа: "Я дуже радий повідомити, що разом із державним секретарем (США – ред.) Марко Рубіо мені вдалося укласти чудовий договір між Демократичною Республікою Конго та Республікою Руанда, які ведуть війну, що відома жорстоким кровопролиттям і смертями, навіть більше, ніж більшість інших воєн, і триває вже десятиліттями".

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Деталі: Трамп повідомив, що представники Руанди та Конго прибудуть до Вашингтона в понеділок, щоб підписати документи.

Пряма мова Трампа: "Це великий день для Африки і, відверто кажучи, великий день для всього світу!"

Деталі: Президент США додав, що "не отримає Нобелівську премію за це", як, на його думку, і за будь-яке інше "припинення війни".

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Пряма мова Трампа: "…Ні, я не отримаю Нобелівську премію миру, що б я не робив, включаючи Росію/Україну та Ізраїль/Іран, якими б не були результати, але люди знають, і це все, що для мене має значення!"