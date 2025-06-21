Трамп заявил о заключении договора между Конго и Руандой

Президент США Дональд Трамп сообщил о посредничестве в заключении договора между Конго и Руандой по поводу войны, которая "длится десятилетиями".

Источник: Трамп в своей соцсети Truth

Прямая речь Трампа: "Я очень рад сообщить, что вместе с государственным секретарем (США – ред.) Марко Рубио мне удалось заключить замечательный договор между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда, которые ведут войну, известную жестоким кровопролитием и смертями, даже больше, чем большинство других войн, и продолжающуюся уже десятилетиями".

Реклама:

Детали: Трамп сообщил, что представители Руанды и Конго прибудут в Вашингтон в понедельник, чтобы подписать документы.

Прямая речь Трампа: "Это великий день для Африки и, откровенно говоря, великий день для всего мира!"

Детали: Президент США добавил, что "не получит Нобелевскую премию за это", как, по его мнению, и за любое другое "прекращение войны".

РЕКЛАМА:

Прямая речь Трампа: "...Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль/Иран, какими бы ни были результаты, но люди знают, и это все, что для меня имеет значение!"