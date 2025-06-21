Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп заявил о заключении договора между Конго и Руандой

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 июня 2025, 02:52
Трамп заявил о заключении договора между Конго и Руандой
Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил о посредничестве в заключении договора между Конго и Руандой по поводу войны, которая "длится десятилетиями".

Источник: Трамп в своей соцсети Truth

Прямая речь Трампа: "Я очень рад сообщить, что вместе с государственным секретарем (США – ред.) Марко Рубио мне удалось заключить замечательный договор между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда, которые ведут войну, известную жестоким кровопролитием и смертями, даже больше, чем большинство других войн, и продолжающуюся уже десятилетиями".

Реклама:

Детали: Трамп сообщил, что представители Руанды и Конго прибудут в Вашингтон в понедельник, чтобы подписать документы.

Прямая речь Трампа: "Это великий день для Африки и, откровенно говоря, великий день для всего мира!"

Детали: Президент США добавил, что "не получит Нобелевскую премию за это", как, по его мнению, и за любое другое "прекращение войны".

РЕКЛАМА:

Прямая речь Трампа: "...Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль/Иран, какими бы ни были результаты, но люди знают, и это все, что для меня имеет значение!"

ТрампАфрика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ССО поразили нефтебазу врага в Ростовской области
Сербия приостановила весь экспорт боеприпасов после критики со стороны России
Генсек НАТО не считает удары США по Ирану нарушением международного права
обновленоВице-премьеру Чернышеву объявили подозрение. Он говорит, что "изучает документы"
фото, видео, обновленоКомбинированный удар по Киеву: количество погибших возросло до 9, среди них ребенок
Зеленский прибыл с визитом в Лондон
Все новости...
Трамп
В Белом доме Трампа назвали "главным миротворцем"
Трамп примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через две недели
Politico: Ермак вызывает раздражение у Вашингтона
Последние новости
19:35
В Киеве прозвучит отрывок оперы "Матери Херсона", которую готовят для нью-йоркской Метрополитен-опера
19:33
Трамп упрекнул Медведева за "небрежные" слова о ядерном оружии в Иране
19:22
Зеленский и Стармер начали встречу: будут говорить об "Орешнике" Путина
19:15
Трамп призвал держать цены на нефть низкими
19:10
18-й санкционный пакет против РФ ЕС утвердит до конца недели – Каллас
19:07
ССО поразили нефтебазу врага в Ростовской области
18:58
РФ уничтожила клинику для реабилитации детей с инвалидностью, паллиативных больных и бойцов после плена
18:57
Сербия приостановила весь экспорт боеприпасов после критики со стороны России
18:55
баскетболНачало новой династии, или как "Оклахома" стала чемпионом НБА
18:51
МАГАТЭ заявило о серьезном ущербе ядерному объекту Ирана
Все новости...
Реклама:
Реклама: