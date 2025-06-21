По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

У ніч проти 21 червня по всій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Деталі: У Києві повітряну тривогу через загрозу балістики оголосили о 3 годині ночі.

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Крім того, повітряна тривога також охопила низку центральних, південних, північних східних областей.

Повітряні сили зазначили: "Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку".

Оновлено: О 3:19 Повітряні сили повідомила про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.

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ПС також повідомили про "швидкісні цілі" на Кременчук Полтавської області.

О 4:09 по областях почали оголошувати відбої повітряної тривоги.