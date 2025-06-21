По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Субота, 21 червня 2025, 03:20
У ніч проти 21 червня по всій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Деталі: У Києві повітряну тривогу через загрозу балістики оголосили о 3 годині ночі.
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Крім того, повітряна тривога також охопила низку центральних, південних, північних східних областей.
Повітряні сили зазначили: "Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку".
Оновлено: О 3:19 Повітряні сили повідомила про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.
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ПС також повідомили про "швидкісні цілі" на Кременчук Полтавської області.
О 4:09 по областях почали оголошувати відбої повітряної тривоги.