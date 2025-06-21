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По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 июня 2025, 03:20
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 21 июня по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Детали: В Киеве воздушную тревогу из-за угрозы баллистики объявили в 3 часа ночи.

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Кроме того, воздушная тревога также охватила ряд центральных, южных, северных и восточных областей.

Воздушные силы отметили: "Угроза применения баллистического оружия с северо-восточного направления".

Обновлено: В 3:19 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического оружия по всей территории Украины.

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ВС также сообщили о "скоростных целях" на Кременчуг Полтавской области.

В 4:09 по областям начали объявлять отбой воздушной тревоги.

воздушная тревога
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