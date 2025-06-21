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На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад три доби

Ольга Глущенко Субота, 21 червня 2025, 07:28
На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад три доби
фото: ДСНС

В Іван-Франківській області знайшли 5-річного Кирила, якого шукали понад 3 доби.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Сьогодні (21 червня – ред.) о 05:54 рятувальники Спеціального авіаційного загону ДСНС України за допомогою дрона виявили зниклого хлопчика".

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фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, що з початку пошуково-рятувальної операції обстежили 5 тис. 500 га місцевості, з них 4 тис. 600 га – лісовий масив. За допомогою дронів обстежили 8 тис. 902 га.

Водолази обстежили 12 водойм площею 7 тис. 700 кв. м та 155 га прибережної зони.

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Що передувало: Під час прогулянки в лісі на Івано-Франківщині 17 червня близько 18 години зник п’ятирічний Кирило. Хлопчик перебував там разом із матір’ю, однак опинився за межами її поля зору та не повернувся додому.

Івано-Франківська областьдітиДСНС
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