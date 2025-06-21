На Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более 3 суток

В Ивано-Франковской области нашли 5-летнего Кирилла, которого искали более 3 суток.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Сегодня (21 июня – ред.) в 05:54 спасатели Специального авиационного отряда ГСЧС Украины с помощью дрона обнаружили пропавшего мальчика".

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фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Детали: Спасатели отмечают, что с начала поисково-спасательной операции обследовали 5 тыс. 500 га местности, из них 4 тыс. 600 га – лесной массив. С помощью дронов обследовали 8 тыс. 902 га.

Водолазы обследовали 12 водоемов площадью 7 тыс. 700 кв. м и 155 га прибрежной зоны.

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Что предшествовало: Во время прогулки в лесу в Ивано-Франковской области 17 июня около 18 часов пропал пятилетний Кирилл. Мальчик находился там вместе с матерью, однако оказался вне поля ее зрения и не вернулся домой.