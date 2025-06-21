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Адміністрація Трампа повідомила 600 співробітникам "Голосу Америки" про звільнення

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 21 червня 2025, 09:00
Адміністрація Трампа повідомила 600 співробітникам Голосу Америки про звільнення
voice of america

Адміністрація Дональда Трампа розіслала повідомлення про скорочення понад 600 працівникам "Голосу Америки" у п’ятницю, 20 червня.

Джерело: The New York Times, "Європейська правда"

Деталі: Адміністрація Трампа надіслала повідомлення про скорочення понад 600 співробітникам "Голосу Америки".

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Ці скорочення, відомі як "зменшення штату", зведуть кількість співробітників у цій редакції до менш ніж 200 – приблизно однієї сьомої від початкової кількості співробітників на початок 2025 року. Журналісти та допоміжний персонал отримають оплачувану відпустку до 1 вересня, коли їх звільнять.

Зазначається, що це остання хвиля атаки адміністрації Трампа на федеральні медіа, зокрема й на "Голос Америки".

Минулого тижня адміністрація Трампа тимчасово повернула до роботи частину працівників перськомовної служби у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном. 

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Однак, щонайменше двоє з них 20 червня також отримали повідомлення про звільнення.

Попри відсутність апеляції, більшість працівників залишалися у вимушеній відпустці. Нині "Голос Америки" мовить лише чотирма мовами, а радіомовлення збереглося лише в Афганістані. У лютому 2025 року в агентстві працювали близько 1300 журналістів, які транслювалися 49 мовами на аудиторію понад 360 мільйонів людей по всьому світу.

Мережа майже не працює з 15 березня – після підписання Трампом указу про її максимальну ліквідацію. Працівники подали позов, але суд відмовився втручатися.

Трамп заявив, що мережа є "антитрампівською" і назвав її "Голосом радикальної Америки". Її співробітники заявляють, що вони дотримуються свого зобов'язання повідомляти про новини без упередження.

ТрампСШАЗМІ
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