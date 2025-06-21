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Администрация Трампа сообщила 600 сотрудникам "Голоса Америки" об увольнении

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 21 июня 2025, 09:00
Администрация Трампа сообщила 600 сотрудникам Голоса Америки об увольнении
voice of america

Администрация Дональда Трампа разослала уведомления о сокращении более 600 сотрудников "Голоса Америки" в пятницу, 20 июня.

Источник: The New York Times, "Европейская правда"

Детали: Администрация Трампа направила уведомления о сокращении более 600 сотрудников "Голоса Америки".

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Эти сокращения, известные как "уменьшение штата", сведут количество сотрудников в этой редакции до менее чем 200 – примерно одной седьмой от первоначального количества сотрудников на начало 2025 года. Журналисты и вспомогательный персонал получат оплачиваемый отпуск до 1 сентября, когда их уволят.

Отмечается, что это последняя волна атаки администрации Трампа на федеральные СМИ, в том числе на "Голос Америки".

На прошлой неделе администрация Трампа временно вернула к работе часть сотрудников персидскоязычной службы в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном.

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Однако, по меньшей мере двое из них 20 июня также получили уведомления об увольнении.

Несмотря на отсутствие апелляции, большинство сотрудников оставались в вынужденном отпуске. Сейчас "Голос Америки" вещает только на четырех языках, а радиовещание сохранилось только в Афганистане. В феврале 2025 года в агентстве работали около 1300 журналистов, которые вещали на 49 языках для аудитории более 360 миллионов человек по всему миру.

Сеть практически не работает с 15 марта – после подписания Трампом указа о ее максимальной ликвидации. Сотрудники подали иск, но суд отказался вмешиваться.

Трамп заявил, что сеть является "антитрамповской" и назвал ее "Голосом радикальной Америки". Ее сотрудники заявляют, что они придерживаются своего обязательства сообщать о новостях без предубеждения.

ТрампСШАСМИ
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