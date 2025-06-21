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Трамп: Усі країни НАТО повинні виділяти 5% від ВВП на оборону, окрім США

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 21 червня 2025, 09:55
Трамп: Усі країни НАТО повинні виділяти 5% від ВВП на оборону, окрім США
getty images

Американський президент Дональд Трамп вважає, що всі країни НАТО повинні витрачати 5% від ВВП на оборону, окрім США.

Джерело: Трамп під час спілкування із журналістами, "Європейська правда"

Деталі: Журналіст запитав у Трампа, чи вважає він й досі, що країни НАТО повинні виділяти 5% від ВВП на оборону. На це американський президент заявив, що вважає, що так повинно бути, однак висловився щодо США у цьому питанні.

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"Я не думаю, що ми повинні. Але вважаю, що країни НАТО повинні, абсолютно точно. Ми вже так багато років підтримуємо НАТО. У багатьох випадках, як мені здається, ми платили майже 100% усіх витрат. Тому я не думаю, що ми повинні, а от країни НАТО – так, абсолютно", – заявив Трамп.

На уточнююче питання щодо Іспанії, яка цього тижня публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП, американський президент заявив, що "НАТО повинен розібратися" з країною.

"Іспанія завжди виділяла дуже мало. Так завжди було – вони платили дуже мало. Іспанія повинна платити стільки ж, скільки й усі інші. Іспанія відома своїми низькими платежами", – сказав він.

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Також Трамп не втримався й від критики Канади.

"Знаєте, хто ще платив найменше? Країна, відома як Канада. Тому що Канада казала: "Навіщо платити, якщо Сполучені Штати й так захистять нас безкоштовно?", – додав американський лідер.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес надіслав листа генеральному секретареві НАТО Марку Рютте з проханням розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.

Така позиція Мадрида викликала обурення інших членів НАТО, які побоюються, що це може зірвати компроміс, покликаний задовольнити президента США Дональда Трампа.

ЗМІ писали, що постійні представники країн Північноатлантичного Альянсу у пʼятницю, 20 червня, терміново зустрілись, аби обговорити блокування Іспанією домовленості про збільшення витрат на оборону.

Читайте також статтю "ЄП" про те, що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі.

ТрампНАТО
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