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Путін пригрозив, що відмова Києва від визнання "референдумів" – це шанс на нову війну

Роман ПетренкоСубота, 21 червня 2025, 11:05
Путін пригрозив, що відмова Києва від визнання референдумів – це шанс на нову війну
Путін. Фото: Getty Images

Москва наполягає на визнанні Києвом результатів "референдумів", проведених восени 2022 року в так званих "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях, після яких окуповані території України назвали "російськими".

Джерело: глава Кремля Володимир Путін в інтерв'ю Sky News Arabia, РБК

Деталі: Він додав, що ігнорування цих "результатів" означає, що "є шанси на відновлення збройного конфлікту".

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Також основою для довгострокової стабільності в регіоні Путін вважає "нейтральний статус України" — її відмову від членства в альянсах і від ядерної зброї.

Пряма мова Путіна: "Я сподіваюся, що нинішні лідери України будуть керуватися національними інтересами, а не інтересами третіх сторін....

... Україна заслуговує кращої долі, ніж бути інструментом в руках зовнішніх сил, що працюють проти Росії".

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Нагадаємо: Окупанти провели з 23 по 27 вересня 2022 року псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Результати "намалювали" наступні: від 87 до 99% за анексію.

А через пару днів Путін підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці - громадяни РФ.

Путінвійнаокупаціяреферендум
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