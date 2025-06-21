Путін пригрозив, що відмова Києва від визнання "референдумів" – це шанс на нову війну
Москва наполягає на визнанні Києвом результатів "референдумів", проведених восени 2022 року в так званих "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях, після яких окуповані території України назвали "російськими".
Джерело: глава Кремля Володимир Путін в інтерв'ю Sky News Arabia, РБК
Деталі: Він додав, що ігнорування цих "результатів" означає, що "є шанси на відновлення збройного конфлікту".
Також основою для довгострокової стабільності в регіоні Путін вважає "нейтральний статус України" — її відмову від членства в альянсах і від ядерної зброї.
Пряма мова Путіна: "Я сподіваюся, що нинішні лідери України будуть керуватися національними інтересами, а не інтересами третіх сторін....
... Україна заслуговує кращої долі, ніж бути інструментом в руках зовнішніх сил, що працюють проти Росії".
Нагадаємо: Окупанти провели з 23 по 27 вересня 2022 року псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Результати "намалювали" наступні: від 87 до 99% за анексію.
А через пару днів Путін підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці - громадяни РФ.