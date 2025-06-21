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Путин пригрозил, что отказ Киева от признания "референдумов" – это шанс на новую войну

Роман ПетренкоСуббота, 21 июня 2025, 11:05
Путин пригрозил, что отказ Киева от признания референдумов – это шанс на новую войну
Путин. Фото: Getty Images

Москва настаивает на признании Киевом результатов "референдумов", проведенных осенью 2022 года в так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях, после чего оккупированные территории Украины назвали "российскими".

Источник: глава Кремля Владимир Путин в интервью Sky News Arabia, РБК

Детали: Он добавил, что игнорирование этих "результатов" означает, что "есть шансы на возобновление вооруженного конфликта".

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Также основой для долгосрочной стабильности в регионе Путин считает "нейтральный статус Украины" — ее отказ от членства в альянсах и от ядерного оружия.

Прямая речь Путина: "Я надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих сторон....

... Украина заслуживает лучшей участи, чем быть инструментом в руках внешних сил, работающих против России".

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Напомним: Оккупанты провели с 23 по 27 сентября 2022 года псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Результаты "нарисовали" следующие: от 87 до 99% за аннексию.

А через пару дней Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.

Путинвойнаоккупацияреферендум
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