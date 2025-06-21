В Бразилии загорелся и упал воздушный шар: восемь человек погибли

По меньшей мере 8 человек погибли в Бразилии, когда воздушный шар загорелся в воздухе и упал.

Источник: Metrópoles

Детали: Есть и другие пострадавшие, но их точное количество пока не подтверждено. Всего в корзине воздушного шара находились 22 человека.

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Авария произошла в штате Санта-Катарина утром в субботу, 21 июня, в районе, популярном для полетов на воздушных шарах. Полет проходил над городом Прайя-Гранде, который известен как "столица каньонов" и "столица воздухоплавания".

В соцсетях появилось видео, на котором зафиксирован момент возгорания и падения шара. На кадрах видно, как воздушный шар пылает в воздухе, а затем корзина падает и ударяется о землю.

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По предварительным данным, падение произошло рядом с медицинским пунктом. Причины пожара и катастрофы расследуются.

Предыстория: